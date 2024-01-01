https://sputnikarabic.ae/20240101/الخارجية-الروسية-تتعهد-بمعاقبة-المتورطين-في-الهجوم-الإرهابي-على-دونيتسك--1084627513.html

الخارجية الروسية تتعهد بمعاقبة المتورطين في الهجوم الإرهابي على دونيتسك

الخارجية الروسية تتعهد بمعاقبة المتورطين في الهجوم الإرهابي على دونيتسك

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، أن جميع المتورطين في الهجوم الإرهابي على جمهورية دونيتسك سيواجهون عقابًا لا مفر منه. 01.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-01T14:50+0000

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وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "وكالات إنفاذ القانون الروسية بدأت على الفور تحقيقا في هذه الجريمة، وجميع المتورطين والمسؤولين عن هذا الهجوم وغيره من الهجمات الإرهابية على أراضي بلادنا سينالون عقابا لا مفر منه".وأشار البيان إلى أنه يجب على الدول الغربية أن تفهم أن النظام الذي ترعاه، "والذي يدعمه الغربيون لشن هجمات على روسيا، سوف يواجه ذات يوم أسلحة الناتو ضد دول الناتو نفسها".وفي وقت سابق، أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن القوات الأوكرانية قصفت الجمهورية بـ15 صاروخًا من طراز "MLRS" مع بداية العام الجديد. وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً تشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي أعلنت عنه في حزيران/ يونيو من العام الماضي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وإلزامها بالحياد واستئصال النازية من على أراضيها وتقديم المجرمين فيها للعدالة، فضلًا عن حماية السكان المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.

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