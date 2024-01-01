https://sputnikarabic.ae/20240101/السودان-والي-الجزيرة-يطالب-المواطنين-بـإنفاذ-النفرة-الشعبية-1084621569.html

السودان... والي الجزيرة يطالب المواطنين بـ"إنفاذ النفرة الشعبية"

السودان... والي الجزيرة يطالب المواطنين بـ"إنفاذ النفرة الشعبية"

طالب والي ولاية الجزيرة السودانية المكلف، الطاهر إبراهيم، المواطنين من سكان الولاية بـ"إنفاذ النفرة الشعبية لمواجهة وهزيمة قوات الدعم السريع". 01.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-01T10:57+0000

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ونقل موقع "المشهد السوداني"، أن "إبراهيم الطاهر، دعا المواطنين لدحر القوة المتمردة التي استباحت الأرض والعرض"، على حد تعبيره، مؤكدا خلال الاجتماع المشترك في ولاية كسلا أن ولايته ستكون آخر معاقل التمرد.وفي وقت سابق، تجددت الاشتباكات المسلحة، أمس الأحد، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم، حيث قصفت قوات الدعم السريع بالمدافع الثقيلة مواقع الجيش في وسط وشمال الخرطوم.ونقل موقع "المشهد السوداني" عن شهود عيان قولهم إن "الجيش بدوره رد بواسطة الطائرات المسيّرة وقصف مواقع عدة لقوات الدعم المتمركزة في منطقة شرق النيل والمنشية والجريف".وأسفرت تلك العمليات عن تصاعد أعمدة الدخان من أحياء الصحافة ومحيط سلاح المدرعات ومحيط المدينة الرياضية وأرضي المعسكرات وحي مايو جنوبي الخرطوم، وهي مواقع تشهد وجودا لقوات الدعم السريع.وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد)، تأجيل اللقاء المرتقب بين قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).وتشهد العاصمة الخرطوم والمدن المجاورة لها قتالاعنيفا بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، منذ منتصف نيسان/ أبريل 2023، إثر خلافات سياسية وأمنية، تسببت في نزوح أكثر من خمسة ملايين سوداني داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 5 آلاف من المدنيين، ما تطلب تدخل منظمات إنسانية محلية ودولية لمساعدة المتضررين.

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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار