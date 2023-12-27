https://sputnikarabic.ae/20231227/مستشار-لقائد-الدعم-السريع-بالسودان-لم-نتسلم-أي-دعوة-بشأن-لقاء-حميدتي-والبرهان-1084489607.html

مستشار لقائد "الدعم السريع" بالسودان: لم نتسلم أي دعوة بشأن لقاء حميدتي والبرهان

مستشار لقائد "الدعم السريع" بالسودان: لم نتسلم أي دعوة بشأن لقاء حميدتي والبرهان

نفت قوات الدعم السريع في السودان، تسليم قائدها محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أي دعوة رسمية للاجتماع مع قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان. 27.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-27T09:06+0000

2023-12-27T09:06+0000

2023-12-27T09:08+0000

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وقال إبراهيم مخير، عضو المكتب الاستشاري لقائد قوات الدعم السريع، في تصريحات لوكالة "أنباء العالم العربي"، إن "هناك عقبات حقيقية أمام لقاء حميدتي والبرهان"، مشيرا إلى أن "من بين إجراءات بناء الثقة التي تم الاتفاق عليها في اجتماع جدة، تسليم الإخوان المسلمين المتورطين في إثارة العنف في السودان، لكن الجيش لم يف بالوعد الذي قطعه على نفسه".وأضاف مخير أنه "تم الاتفاق في جدة على توفير منصة إنسانية يتعاون فيها الجيش مع الوسطاء والدعم السريع لتوصيل الإغاثة إلى السودانيين، وهو ما لم يتم تنفيذه".وأعلنت قمة الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) عن لقاء محتمل، غدا الخميس، بين قائد الجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).ونقلت قناة "العربية"، عن مصادر في "إيغاد"، قولها إنه "تمت تهيئة الأجواء للقاء طرفي الصراع وعقد اجتماع مثمر بينهما غدا"، مضيفة أن "ترتيبات لقاء البرهان وحميدتي، غدا الخميس، قد اكتملت بعدما تلقت المنظمة تأكيدات بموافقة الطرفين".وفي وقت سابق، أفادت تقارير صحفية سودانية، بأن رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، أبلغ منظمة "إيغاد" بموافقته على عقد لقاء مباشر مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).وبحسب موقع "سودان تربيون"، فإن البرهان، أعلن موافقته على لقاء حميدتي، ولكن لديه شروط قبل عقد هذا الاجتماع، وتتضمن الشروط وقفا لإطلاق النار، وخروج قوات الدعم السريع من منازل المواطنين والأعيان المدنية.وتشهد العاصمة الخرطوم والمدن المجاورة لها قتالا عنيفا بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، منذ منتصف نيسان/ أبريل الماضي، إثر خلافات سياسية وأمنية، تسببت في نزوح أكثر من خمسة ملايين سوداني داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 5 آلاف من المدنيين، ما تطلب تدخل منظمات إنسانية محلية ودولية لمساعدة المتضررين.

https://sputnikarabic.ae/20231226/السودان-حمدوك-يرسل-رسالتين-إلى-البرهان-وحميدتي-لعقد-لقاء-عاجل-1084463183.html

https://sputnikarabic.ae/20231227/إيغاد-تمت-تهيئة-الأجواء-لعقد-اجتماع-مثمر-بين-البرهان-وحميدتي-غدا-1084488539.html

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي