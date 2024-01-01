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https://sputnikarabic.ae/20240101/القسام-تعلن-السيطرة-على-طائرة-مسيرة-إسرائيلية-شمالي-قطاع-غزة--1084622914.html
"القسام" تعلن السيطرة على طائرة مسيرة استخبارية شمالي قطاع غزة
"القسام" تعلن السيطرة على طائرة مسيرة استخبارية شمالي قطاع غزة
أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنها سيطرت على طائرة مسيرة استخبارية للجيش الإسرائيلي. 01.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-01T11:35+0000
2024-01-01T11:37+0000
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وقالت "القسام"، في بيان لها، عبر قناتها على "تلغرام": "كتائب القسام تسيطر على طائرة "درون" صهيونية كانت في مهمة استخباراتية للعدو في بيت حانون شمال قطاع غزة".وأعلنت "القسام"، يوم أمس الأحد، أنها أسقطت طائرة استطلاع إسرائيلية من طراز "Skylark-2" كانت في مهمة استخبارية في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل حربا مدمرة على القطاع، أسفرت عن مقتل أكثر من 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240101/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-170-جنديا-منذ-بدء-العملية-البرية-في-غزة--1084617188.html
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طوفان الأقصى, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
طوفان الأقصى, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي

"القسام" تعلن السيطرة على طائرة مسيرة استخبارية شمالي قطاع غزة

11:35 GMT 01.01.2024 (تم التحديث: 11:37 GMT 01.01.2024)
© Photo / Rosoboronexportطائرة استطلاع أورلان
طائرة استطلاع أورلان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2024
© Photo / Rosoboronexport
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أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنها سيطرت على طائرة مسيرة استخبارية للجيش الإسرائيلي.
وقالت "القسام"، في بيان لها، عبر قناتها على "تلغرام": "كتائب القسام تسيطر على طائرة "درون" صهيونية كانت في مهمة استخباراتية للعدو في بيت حانون شمال قطاع غزة".

وجاء في بيان لاحق لـ"كتائب القسام": "بعد عودة مجاهدينا من مناطق الاشتباك في مخيم البريج، يؤكدون نصب كمين محكم لقوة صهيونية خاصة في أحد المنازل التي تتمركز أمامها آليات العدو في المخيم، وفور دخول القوة الصهيونية للمنزل للاستراحة باغتوهم بصليات الرصاص والقذائف ضد التحصينات، وأوقعوهم بين قتيل وجريح وانسحب المجاهدون إلى قواعدهم بسلام".

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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 170 جنديا منذ بدء العملية البرية في غزة
07:05 GMT
وأعلنت "القسام"، يوم أمس الأحد، أنها أسقطت طائرة استطلاع إسرائيلية من طراز "Skylark-2" كانت في مهمة استخبارية في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.
واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.
وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردًا على ذلك، تشن إسرائيل حربا مدمرة على القطاع، أسفرت عن مقتل أكثر من 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
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