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https://sputnikarabic.ae/20240101/القسام-تعلن-تدمير-71-آلية-عسكرية-إسرائيلة-خلال-الأيام-الـ4-الماضية-1084634702.html
"القسام" تعلن تدمير 71 آلية عسكرية إسرائيلة خلال الأيام الـ4 الماضية
"القسام" تعلن تدمير 71 آلية عسكرية إسرائيلة خلال الأيام الـ4 الماضية
أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الاثنين، تدمير 71 آلية عسكرية إسرائيلية كليا أو جزئيا خلال الأيام الـ4 الماضية. 01.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-01T18:52+0000
2024-01-01T18:54+0000
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وقال أبو عبيدة، المتحدث العسكري باسم كتائب "القسام": "تمكن مجاهدو القسام خلال الـ4 أيام الماضية من تدمير 71 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا، وأكد مجاهدونا قتل 16 جنديًا صهيونيًا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة".وتابع: "تم تفخيخ منزلين ونفقين في جنود العدو وحقل ألغام في آليات وجنود الاحتلال، إضافة لعمليتي قنص واستهداف مروحية في سماء القطاع، وأسقط مجاهدونا طائرتي استطلاع واستولوا على طائرة درون أخرى كما دكّوا مقرات وغرف القيادة الميدانية والتحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال في قطاع غزة".وختم: "وأمطر (مقاتلو القسام) مدينة تل أبيب وسط الكيان بوابل من صواريخ "M90".واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, طوفان الأقصى, اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, طوفان الأقصى, اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم

"القسام" تعلن تدمير 71 آلية عسكرية إسرائيلة خلال الأيام الـ4 الماضية

18:52 GMT 01.01.2024 (تم التحديث: 18:54 GMT 01.01.2024)
© AFP 2023 / Mohammed Abedكتائب عز الدين القسام
كتائب عز الدين القسام - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2024
© AFP 2023 / Mohammed Abed
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أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الاثنين، تدمير 71 آلية عسكرية إسرائيلية كليا أو جزئيا خلال الأيام الـ4 الماضية.
وقال أبو عبيدة، المتحدث العسكري باسم كتائب "القسام": "تمكن مجاهدو القسام خلال الـ4 أيام الماضية من تدمير 71 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا، وأكد مجاهدونا قتل 16 جنديًا صهيونيًا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة".
وأضاف أنه تم "تنفيذ 42 مهمة عسكرية أوقعت عدداً من الجنود قتلى وجرحى وخلال تلك المهام تم استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر واستهداف فرق الإنقاذ التابعة لهم".
وتابع: "تم تفخيخ منزلين ونفقين في جنود العدو وحقل ألغام في آليات وجنود الاحتلال، إضافة لعمليتي قنص واستهداف مروحية في سماء القطاع، وأسقط مجاهدونا طائرتي استطلاع واستولوا على طائرة درون أخرى كما دكّوا مقرات وغرف القيادة الميدانية والتحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال في قطاع غزة".
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مقتل 3 أشخاص في قصف إسرائيلي على بلدة كفركلا جنوبي لبنان
18:41 GMT
وختم: "وأمطر (مقاتلو القسام) مدينة تل أبيب وسط الكيان بوابل من صواريخ "M90".
واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.
وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
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