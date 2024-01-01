https://sputnikarabic.ae/20240101/مقتل-3-أشخاص-في-قصف-إسرائيلي-على-بلدة-كفركلا-جنوبي-لبنان-1084634078.html

مقتل 3 أشخاص في قصف إسرائيلي على بلدة كفركلا جنوبي لبنان

مقتل 3 أشخاص في قصف إسرائيلي على بلدة كفركلا جنوبي لبنان

أعلنت وسائل إعلام رسمية في لبنان، اليوم الاثنين، مقتل 3 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف بلدة كفركلا على الحدود الجنوبية للبلاد. 01.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-01T18:41+0000

2024-01-01T18:41+0000

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وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني، في بيان، إن الطيران الحربي الإسرائيلي "نفذ سلسلة من الغارات العنيفة على البلدة ما أدى إلى استشهاد ثلاثة من أبناء البلدة بينهم اثنان من المسعفين".وفي وقت لاحق، أعلن "حزب الله" اللبناني في بيانات منفصلة، اليوم الاثنين، مقتل 3 من عناصره من بلدة كفركلا جنوبي لبنان.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن "حزب الله" اللبناني، استهداف موقع "‏حدب البستان" الإسرائيلي.وقال الحزب، في بيان له، إن ‌"‏مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا الموقع الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة".وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل، توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الجانبين، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها، حتى الآن، أكثر من 21 ألف قتيل جلهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 55 ألفًا من الأشخاص المدنيين وتدمير أكثر من 60 % من أبنية قطاع غزة بشكل كلي أو جزئي.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20240101/حزب-الله-اللبناني-يعلن-استهداف-موقع-حدب-البستان-الإسرائيلي-1084628669.html

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طوفان الأقصى, لبنان, اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي