https://sputnikarabic.ae/20240101/تغطية-مباشرة-لـ-طوفان-الأقصى-صواريخ-الفصائل-الفلسطينية-تضيء-سماء-تل-أبيب-مع-بدء-العام-الجديد-1084615137.html
تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. صواريخ الفصائل الفلسطينية تضيء سماء تل أبيب مع بدء العام الجديد
تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. صواريخ الفصائل الفلسطينية تضيء سماء تل أبيب مع بدء العام الجديد
أعلنت كتائب القسام التابعة لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم الاثنين، في الساعات الأولى من عام 2024 عن قصف استهدف العاصمة الإسرائيلية تل أبيب. 01.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-01T01:00+0000
2024-01-01T01:00+0000
2024-01-01T01:00+0000
طوفان الأقصى
العالم العربي
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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طوفان الأقصى, العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, новый онлайн для белой редактуры
طوفان الأقصى, العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, новый онлайн для белой редактуры
تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. صواريخ الفصائل الفلسطينية تضيء سماء تل أبيب مع بدء العام الجديد
يتبع
أعلنت كتائب القسام التابعة لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم الاثنين، في الساعات الأولى من عام 2024 عن قصف استهدف العاصمة الإسرائيلية تل أبيب.
ونشرت القسام مشاهد لرشقة صاروخية قالت إنها استهدفت تل أبيب بعد دقائق من بدء العام الجديد.
وأمس الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي، أن "القتال في قطاع غزة ضد حركة حماس، ربما يستمر طيلة عام 2024
".
واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.
وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة
، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع
، ووضعه تحت حصار كامل.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.