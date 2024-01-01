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https://sputnikarabic.ae/20240101/حميدتي-لا-ننوي-أن-نكون-بديلا-للجيش-السوداني-والحرب-ستنتهي-قريبا-لصالح-الشعب-1084625274.html
حميدتي: لا ننوي أن نكون بديلا للجيش السوداني والحرب ستنتهي قريبا لصالح الشعب
حميدتي: لا ننوي أن نكون بديلا للجيش السوداني والحرب ستنتهي قريبا لصالح الشعب
صرح قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، بأن قواته لا تنوي أن تكون بديلا للجيش السوداني، مشيرا إلى أن الحرب التي تشهدها البلاد ستنتهي... 01.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-01T13:22+0000
2024-01-01T13:22+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
قوات الدعم السريع السودانية
الأخبار
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جاء ذلك في خطاب وجهه حميدتي للسودانيين بمناسبة الذكرى 68 لاستقلال السودان، أوضح فيه أن "الجيش السوداني تم تدميره بالتسييس والمحسوبية والفساد، مؤكدا تمسكه بمبدأ تأسيس جيش جديد مهني وقومي، لا يتدخل في السياسة".وتعهد حميدتي للشعب السوداني بإنهاء الحرب لصالح الشعب قريبا وبناء دولة المواطنة المتساوية بلا تمييز"، مؤكدا التبعات الكارثية للحرب التي دخلت شهرها التاسع، حيث يعيش الشعب السوداني أوضاعا إنسانية صعبة بسبب تدمير البنية التحتية وإضعاف مقدرات الدولة.وفي وقت سابق، طالب والي ولاية الجزيرة السودانية المكلف، الطاهر إبراهيم، المواطنين من سكان الولاية بـ"إنفاذ النفرة الشعبية لمواجهة وهزيمة قوات الدعم السريع". ونقل موقع "المشهد السوداني"، أن "إبراهيم الطاهر، دعا المواطنين لدحر القوة المتمردة التي استباحت الأرض والعرض"، على حد تعبيره، مؤكدا خلال الاجتماع المشترك في ولاية كسلا أن ولايته ستكون آخر معاقل التمرد.وفي وقت سابق، تجددت الاشتباكات المسلحة، أمس الأحد، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم، حيث قصفت قوات الدعم السريع بالمدافع الثقيلة مواقع الجيش في وسط وشمال الخرطوم. وتشهد العاصمة الخرطوم والمدن المجاورة لها قتالاعنيفا بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، منذ منتصف نيسان/ أبريل 2023، إثر خلافات سياسية وأمنية، تسببت في نزوح أكثر من خمسة ملايين سوداني داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 5 آلاف من المدنيين، ما تطلب تدخل منظمات إنسانية محلية ودولية لمساعدة المتضررين.
https://sputnikarabic.ae/20231231/البرهان-الطريق-الوحيد-لوقف-الحرب-هو-خروج-الدعم-السريع-من-مدن-السودان-1084610706.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار

حميدتي: لا ننوي أن نكون بديلا للجيش السوداني والحرب ستنتهي قريبا لصالح الشعب

13:22 GMT 01.01.2024
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLY قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ورئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان
 قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ورئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2024
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLY
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صرح قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، بأن قواته لا تنوي أن تكون بديلا للجيش السوداني، مشيرا إلى أن الحرب التي تشهدها البلاد ستنتهي قريبا لصالح الشعب السوداني.
جاء ذلك في خطاب وجهه حميدتي للسودانيين بمناسبة الذكرى 68 لاستقلال السودان، أوضح فيه أن "الجيش السوداني تم تدميره بالتسييس والمحسوبية والفساد، مؤكدا تمسكه بمبدأ تأسيس جيش جديد مهني وقومي، لا يتدخل في السياسة".
وتعهد حميدتي للشعب السوداني بإنهاء الحرب لصالح الشعب قريبا وبناء دولة المواطنة المتساوية بلا تمييز"، مؤكدا التبعات الكارثية للحرب التي دخلت شهرها التاسع، حيث يعيش الشعب السوداني أوضاعا إنسانية صعبة بسبب تدمير البنية التحتية وإضعاف مقدرات الدولة.
وفي وقت سابق، طالب والي ولاية الجزيرة السودانية المكلف، الطاهر إبراهيم، المواطنين من سكان الولاية بـ"إنفاذ النفرة الشعبية لمواجهة وهزيمة قوات الدعم السريع".
ونقل موقع "المشهد السوداني"، أن "إبراهيم الطاهر، دعا المواطنين لدحر القوة المتمردة التي استباحت الأرض والعرض"، على حد تعبيره، مؤكدا خلال الاجتماع المشترك في ولاية كسلا أن ولايته ستكون آخر معاقل التمرد.
قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2023
البرهان: الطريق الوحيد لوقف الحرب هو خروج الدعم السريع من مدن السودان
أمس, 18:01 GMT
وفي وقت سابق، تجددت الاشتباكات المسلحة، أمس الأحد، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم، حيث قصفت قوات الدعم السريع بالمدافع الثقيلة مواقع الجيش في وسط وشمال الخرطوم.
وتشهد العاصمة الخرطوم والمدن المجاورة لها قتالاعنيفا بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، منذ منتصف نيسان/ أبريل 2023، إثر خلافات سياسية وأمنية، تسببت في نزوح أكثر من خمسة ملايين سوداني داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 5 آلاف من المدنيين، ما تطلب تدخل منظمات إنسانية محلية ودولية لمساعدة المتضررين.
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