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https://sputnikarabic.ae/20240101/زعيم-كوريا-الشمالية-شبه-الجزيرة-الكورية-على-شفا-صراع-مسلح-1084615754.html
زعيم كوريا الشمالية: شبه الجزيرة الكورية على شفا صراع مسلح
زعيم كوريا الشمالية: شبه الجزيرة الكورية على شفا صراع مسلح
نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن وسائل إعلام رسمية كورية شمالية، اليوم الاثنين، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون دعا إلى تحسين وضع الاستعداد العسكري. معتبرا... 01.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-01T03:55+0000
2024-01-01T03:55+0000
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كوريا الجنوبية
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العالم
شبه الجزيرة الكورية
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وبحسب وكالة "يونهاب" فإن كيم حلل بالتفصيل خلال الاجتماع "البيئة الأمنية الحرجة في شبه الجزيرة الكورية التي تقترب من حافة صراع مسلح مع مرور الأيام وطبيعة تحركات المواجهة العسكرية للولايات المتحدة وغيرها من القوى المعادية".ونُقل عنه قوله "كلما تقدمت الثورة الكورية بشكل أكثر ديناميكية، كلما زادت يأس الإمبرياليين الأمريكيين وعشيرة كوريا الجنوبية لوقفها"، مشددا على أنه "يجب على جيشنا أن يحبط أي شكل استفزازات العدو دون فشل، متزودا بالعداء الصارم ضد الأعداء".وأضاف: "إذا اختار العدو المواجهة العسكرية والاستفزازات ضدنا، فيتعين على جيشنا أن يوجه ضربة قاتلة لإبادتهم بشكل كامل من خلال حشد كل الوسائل والإمكانات الأكثر قسوة دون أدنى تردد".
https://sputnikarabic.ae/20231228/زعيم-كوريا-الشمالية-يدعو-إلى-تسريع-الاستعدادات-للحرب-1084526434.html
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زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, شبه الجزيرة الكورية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, شبه الجزيرة الكورية

زعيم كوريا الشمالية: شبه الجزيرة الكورية على شفا صراع مسلح

03:55 GMT 01.01.2024
© Photo / KCNAكوريا الشمالية أنها أطلقت بنجاح قمر صناعي للتجسس "مانريغيون-1" على صاروخ جديد "تشخوليما-1"
كوريا الشمالية أنها أطلقت بنجاح قمر صناعي للتجسس مانريغيون-1 على صاروخ جديد تشخوليما-1 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2024
© Photo / KCNA
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نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن وسائل إعلام رسمية كورية شمالية، اليوم الاثنين، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون دعا إلى تحسين وضع الاستعداد العسكري. معتبرا أن شبه الجزيرة الكورية أصبحت على شفا صراع مسلح وإنه قد يقع اشتباك في أي وقت.
وبحسب وكالة "يونهاب" فإن كيم حلل بالتفصيل خلال الاجتماع "البيئة الأمنية الحرجة في شبه الجزيرة الكورية التي تقترب من حافة صراع مسلح مع مرور الأيام وطبيعة تحركات المواجهة العسكرية للولايات المتحدة وغيرها من القوى المعادية".
وشدد الزعيم الشمالي على أن الوضع يشير إلى الحاجة الملحة لزيادة شحذ السلاح لحماية أمن كوريا الشمالية وسلامها، وتحسين وضع الاستجابة العسكري المنتظمة للجيش. مؤكدا أن أمر واقع أن نزاعا مسلحا قد يندلع في أي وقت، وفقا لوكالة "يونهاب.
ونُقل عنه قوله "كلما تقدمت الثورة الكورية بشكل أكثر ديناميكية، كلما زادت يأس الإمبرياليين الأمريكيين وعشيرة كوريا الجنوبية لوقفها"، مشددا على أنه "يجب على جيشنا أن يحبط أي شكل استفزازات العدو دون فشل، متزودا بالعداء الصارم ضد الأعداء".
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وأضاف: "إذا اختار العدو المواجهة العسكرية والاستفزازات ضدنا، فيتعين على جيشنا أن يوجه ضربة قاتلة لإبادتهم بشكل كامل من خلال حشد كل الوسائل والإمكانات الأكثر قسوة دون أدنى تردد".
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