https://sputnikarabic.ae/20240101/سكان-14-بلدة-إسرائيلية-على-الحدود-الشمالية-يطالبون-بإجلائهم-وتعويضهم-عن-الأضرار-منذ-7-أكتوبر-1084624439.html

سكان 14 بلدة إسرائيلية على الحدود الشمالية يطالبون بإجلائهم وتعويضهم عن الأضرار منذ 7 أكتوبر

سكان 14 بلدة إسرائيلية على الحدود الشمالية يطالبون بإجلائهم وتعويضهم عن الأضرار منذ 7 أكتوبر

تقدمت 14 بلدة إسرائيلية على الحدود مع لبنان بالتماس إلى المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) تطالب بإخلائها وتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها منذ اندلاع الحرب. 01.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-01T13:00+0000

2024-01-01T13:00+0000

2024-01-01T13:00+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

لبنان

أخبار حزب الله

العالم

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/16/1083380728_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_3225c75b96ccab698ac251581e86034d.jpg

وقالت صحيفة "هآرتس"، اليوم الاثنين، إن 7 من تلك البلدات التي قدمت الالتماس تقع ضمن مسافة 0-5 كيلومتر من الحدود، وتم وضعها على القائمة التي وافق وزير الدفاع يوآف غالانت على إخلائها، لكن عملياً لم يتم إجلاء السكان.وبحسب الصحيفة فإن البلدات السبع الأخرى تقع على مسافة 5-8 كيلومترات من الحدود وتعرضت حياتها اليومية لأضرار بالغة، مثلها مثل البلدات التي أخلتها الدولة.وفي 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، إن وزارة الدفاع قررت، إضافة 14 بلدة ومستوطنة إضافية إلى خطة الإخلاء في الشمال في ظل التوترات الأمنية.ووقتها، قالت الصحيفة إن معظم سكان المنطقة قد غادروا بالفعل بمبادرة منهم ولم يبق سوى أولئك الذين لم يتمكنوا من المغادرةوفي بداية الحرب، ومع ارتفاع حدة الاشتباكات مع "حزب الله"، تم إخلاء المنطقة الواقعة على بعد 0-2 كيلومتر من الحدود أولاً، والتي بلغ عددها 28 بلدة ومستوطنة، ولاحقا تقرر إخلاء كريات شمونة بعد إطلاق وابل صاروخي على المدينة، قبل أن تمتد عملية الإخلاء إلى مستوطنات أخرى.وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل، توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها، حتى الآن، أكثر من 21 ألف قتيل جلهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 55 ألفًا من الأشخاص المدنيين وتدمير أكثر من 60 % من أبنية قطاع غزة بشكل كلي أو جزئي.واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر 2023، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.

https://sputnikarabic.ae/20231230/غانتس-لمستشار-ألمانيا-للمجتمع-الدولي-دور-مهم-في-إزالة-تهديد-حزب-الله-عن-إسرائيل-1084581866.html

إسرائيل

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار حزب الله, العالم, أخبار العالم الآن