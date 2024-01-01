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طائرات مسيرة تضرب قاعدة الجيش الأمريكي في حقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا
طائرات مسيرة تضرب قاعدة الجيش الأمريكي في حقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الإثنين، بأن طائرات مسيرة ضربت قاعدة حقل "كونيكو" للغاز الطبيعى أحد قواعد الاحتلال الأمريكي في ريف دير الزور الشرقي في سوريا. 01.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-01T15:29+0000
2024-01-01T16:01+0000
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وقال مراسل "سبوتنيك" في دير الزور إن ألسنة اللهب تتصاعد حاليا داخل القاعدة الأمريكية جراء الهجوم، مع سماع أصوات صافرات إنذار.وأضاف المراسل أن الهجوم جاء عبر طائرات مسيرة انتحارية تمكنت من تحقيق إصابات مباشرة داخل القاعدة الأمريكية في حقل "كونيكو".وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، مساء يوم السبت، بأن قصفا بالقذائف الصاروخية استهدف عمق قاعدة الجيش الأمريكي في معمل "كونيكو" للغاز الطبيعي شمالي دير الزور.وتابع المراسل أن الهجوم تزامن مع هجوم مماثل طال قاعدة الجيش الأمريكي في "حقل العمر النفطي" شرقي دير الزور، أدى إلى اندلاع النيران داخل ما يسمى "القرية الخضراء" التي يقطنها جنود وضباط التحالف الأمريكي المزعوم في الحقل.وتنتشر في سوريا 9 قواعد أمريكية كبيرة، الأولى في منطقة التنف في ريف محافظة حمص الشرقي واثنتين في ريف دير الزور و6 في محافظة الحسكة، وجميعها تعرضت لهجمات صاروخية أو عبر الطائرات المسيرة خلال ما يقارب الشهرين.
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن

طائرات مسيرة تضرب قاعدة الجيش الأمريكي في حقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا

15:29 GMT 01.01.2024 (تم التحديث: 16:01 GMT 01.01.2024)
© Sputnik . Ali Hashemهجومان عنيفان على قاعدتي الجيش الأمريكي في "التنف" وحقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا
هجومان عنيفان على قاعدتي الجيش الأمريكي في التنف وحقل غاز كونيكو شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2024
© Sputnik . Ali Hashem
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أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الإثنين، بأن طائرات مسيرة ضربت قاعدة حقل "كونيكو" للغاز الطبيعى أحد قواعد الاحتلال الأمريكي في ريف دير الزور الشرقي في سوريا.
وقال مراسل "سبوتنيك" في دير الزور إن ألسنة اللهب تتصاعد حاليا داخل القاعدة الأمريكية جراء الهجوم، مع سماع أصوات صافرات إنذار.
وأضاف المراسل أن الهجوم جاء عبر طائرات مسيرة انتحارية تمكنت من تحقيق إصابات مباشرة داخل القاعدة الأمريكية في حقل "كونيكو".
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، مساء يوم السبت، بأن قصفا بالقذائف الصاروخية استهدف عمق قاعدة الجيش الأمريكي في معمل "كونيكو" للغاز الطبيعي شمالي دير الزور.
وتابع المراسل أن الهجوم تزامن مع هجوم مماثل طال قاعدة الجيش الأمريكي في "حقل العمر النفطي" شرقي دير الزور، أدى إلى اندلاع النيران داخل ما يسمى "القرية الخضراء" التي يقطنها جنود وضباط التحالف الأمريكي المزعوم في الحقل.
وتنتشر في سوريا 9 قواعد أمريكية كبيرة، الأولى في منطقة التنف في ريف محافظة حمص الشرقي واثنتين في ريف دير الزور و6 في محافظة الحسكة، وجميعها تعرضت لهجمات صاروخية أو عبر الطائرات المسيرة خلال ما يقارب الشهرين.
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