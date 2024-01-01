https://sputnikarabic.ae/20240101/عودة-المعتمرين-الإيرانيين-إلى-مكة-بعد-انقطاع-دام-9-سنوات-1084617369.html
عودة المعتمرين الإيرانيين إلى مكة بعد انقطاع دام 9 سنوات
عودة المعتمرين الإيرانيين إلى مكة بعد انقطاع دام 9 سنوات
تستعد السلطات الإيرانية لاستئناف إرسال المعتمرين إلى السعودية، لأول مرة منذ 9 سنوات، وذلك بعد أشهر من اتفاق التقارب بين طهران والرياض، بوساطة صينية. 01.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-01T07:10+0000
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ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن، رضا نخجواني، الرئيس التنفيذي لشركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية، إن بلاده سترسل المعتمرين إلى المملكة العربية السعودية عن طريق عشرة مطارات، وهي مطارات مشهد وشيراز وأصفهان وتبريز وساري ويزد وبندر عباس والأهواز وكرمان وزاهدان ومطار الإمام الخميني الدولي، بحسب الوكالة.وأفاد المسؤول الإيراني بأن "مناسك العمرة ستبدأ، ابتداء من 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، تزامنا مع ذكرى ميلاد السيدة فاطمة الزهراء، ومن المنتظر أن يستمر إرسال المعتمرين حتى 18 مارس/ آذار المقبل".وحث نخجواني جميع مديري المطارات العاملة في هذا المجال على التعاون مع القوات الأمنية والأجهزة الشرطية لضمان أفضل مستوى ممكن من الأمن في المطارات، كما دعا إلى الاستعداد واتخاذ الإجراءات اللازمة نظرا للأحوال الجوية السيئة في فصل الشتاء واحتمال تأخير وإلغاء بعض الرحلات الجوية، وذلك لتجنب الازدحام في صالات المطارات.وكان وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، قد التقى بنظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في جنيف، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وذكرت وكالة "تسنيم"، أن الوزيرين بحثا، خلال اللقاء، آخر تطورات العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، خاصة الوضع في فلسطين وغزة.وتناول الوزيران تعزيز التعاون المتعدد الأطراف لحماية حقوق الإنسان في ظل العديد من التحديات والأزمات، التي يشهدها العالم ومنها الحروب والنزاعات، بحسب الوكالة.كما بحث الاجتماع أيضا أهمية تعزيز احترام حقوق الإنسان الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والمدنية والسياسية، التي يكفلها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إيران, أخبار إيران, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الحج
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إيران, أخبار إيران, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الحج
عودة المعتمرين الإيرانيين إلى مكة بعد انقطاع دام 9 سنوات
تستعد السلطات الإيرانية لاستئناف إرسال المعتمرين إلى السعودية، لأول مرة منذ 9 سنوات، وذلك بعد أشهر من اتفاق التقارب بين طهران والرياض، بوساطة صينية.
ونقلت وكالة
"إرنا" الإيرانية عن، رضا نخجواني، الرئيس التنفيذي لشركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية، إن بلاده سترسل المعتمرين إلى المملكة العربية السعودية عن طريق عشرة مطارات، وهي مطارات مشهد وشيراز وأصفهان وتبريز وساري ويزد وبندر عباس والأهواز وكرمان وزاهدان ومطار الإمام الخميني الدولي، بحسب الوكالة.
وأفاد المسؤول الإيراني بأن "مناسك العمرة ستبدأ، ابتداء من 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، تزامنا مع ذكرى ميلاد السيدة فاطمة الزهراء، ومن المنتظر أن يستمر إرسال المعتمرين حتى 18 مارس/ آذار المقبل".
15 ديسمبر 2023, 15:31 GMT
وحث نخجواني جميع مديري المطارات العاملة في هذا المجال على التعاون مع القوات الأمنية والأجهزة الشرطية لضمان أفضل مستوى ممكن من الأمن في المطارات، كما دعا إلى الاستعداد واتخاذ الإجراءات اللازمة نظرا للأحوال الجوية السيئة في فصل الشتاء واحتمال تأخير وإلغاء بعض الرحلات الجوية، وذلك لتجنب الازدحام في صالات المطارات.
وكان وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، قد التقى بنظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في جنيف، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وذكرت وكالة
"تسنيم"، أن الوزيرين بحثا، خلال اللقاء، آخر تطورات العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، خاصة الوضع في فلسطين وغزة
.
10 ديسمبر 2023, 12:57 GMT
وتناول الوزيران تعزيز التعاون المتعدد الأطراف لحماية حقوق الإنسان في ظل العديد من التحديات والأزمات، التي يشهدها العالم ومنها الحروب والنزاعات، بحسب الوكالة.
كما بحث الاجتماع أيضا أهمية تعزيز احترام حقوق الإنسان الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والمدنية والسياسية، التي يكفلها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.