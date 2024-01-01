عربي
القوات الروسية تسقط مقاتلة "سو-27" و46 مسيرة أوكرانية
https://sputnikarabic.ae/20240101/فرنسا-تستفيق-على-كارثة-في-شوارعها-بعد-ليلة-صاخبة-من-الاحتجاجات-1084622605.html
فرنسا تستفيق على كارثة في شوارعها بعد ليلة صاخبة من الاحتجاجات
فرنسا تستفيق على كارثة في شوارعها بعد ليلة صاخبة من الاحتجاجات
أفاد وزير الداخلية الفرنسية، جيرالد دارمانين، باعتقال أكثر من 380 شخصا خلال ليلة رأس السنة، مضيفا أنه خلال الاحتجاجات تم إحراق نحو 745 سيارة. 01.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-01T11:09+0000
2024-01-01T11:09+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/1d/1075267380_0:0:3383:1904_1920x0_80_0_0_64992fea791abf42502762ae704c919b.jpg
وقال دارمانين "مقارنة بالعام الماضي تم حرق عدد أقل من السيارات بنسبة عشرة بالمائة، مشيرة إلى أنه تم اعتقال 380 شخصا في جميع أنحاء البلاد، وهذا أيضا أقل بنسبة عشرة بالمائة".وقال وزير الداخلية إنه سيتم نشر أكثر من 90 ألف ضابط شرطة لضمان الأمن على خلفية الحد الأقصى من التهديد الإرهابي.وشهدت ألمانيا ليلة مضطربة حيث أصيب أكثر من 15 ضابط شرطة خلال أعمال الشغب واعتقل أكثر من 250 شخصا.
https://sputnikarabic.ae/20231229/رقم-جديد-لتعداد-سكان-العالم-يسجل-ليلة-رأس-السنة-والمواليد-يأبون-القدوم-1084544428.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/1d/1075267380_743:0:3383:1980_1920x0_80_0_0_e4272b486c2e0e9b2412684c81640245.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

فرنسا تستفيق على كارثة في شوارعها بعد ليلة صاخبة من الاحتجاجات

11:09 GMT 01.01.2024
© Sputnik . Evgeny Poloyko / الانتقال إلى بنك الصوراحتجاجات ضد الحكومة الفرنسية التي دفعت بإصلاح نظام المعاشات من خلال البرلمان بدون تصويت، باريس، فرنسا، في 28 مارس 2023
احتجاجات ضد الحكومة الفرنسية التي دفعت بإصلاح نظام المعاشات من خلال البرلمان بدون تصويت، باريس، فرنسا، في 28 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2024
© Sputnik . Evgeny Poloyko
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد وزير الداخلية الفرنسية، جيرالد دارمانين، باعتقال أكثر من 380 شخصا خلال ليلة رأس السنة، مضيفا أنه خلال الاحتجاجات تم إحراق نحو 745 سيارة.
وقال دارمانين "مقارنة بالعام الماضي تم حرق عدد أقل من السيارات بنسبة عشرة بالمائة، مشيرة إلى أنه تم اعتقال 380 شخصا في جميع أنحاء البلاد، وهذا أيضا أقل بنسبة عشرة بالمائة".
أطفال في خان يونس جنوبي قطاع غزة في 9 نوفمبر 2023 وسط معارك مستمرة بين إسرائيل وحركة حماس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2023
مجتمع
رقم جديد لتعداد سكان العالم يسجل ليلة رأس السنة... والمواليد يأبون القدوم
29 ديسمبر 2023, 08:36 GMT
وقال وزير الداخلية إنه سيتم نشر أكثر من 90 ألف ضابط شرطة لضمان الأمن على خلفية الحد الأقصى من التهديد الإرهابي.
وشهدت ألمانيا ليلة مضطربة حيث أصيب أكثر من 15 ضابط شرطة خلال أعمال الشغب واعتقل أكثر من 250 شخصا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:04 GMT القبة الحديدية تتصدى صواريخ المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. صواريخ الفصائل الفلسطينية تضيء سماء تل أبيب مع بدء العام الجديد01:00 GMTВоеннослужащий с противодроновым ружьем прикрывает расчет, сбрасывающий агитационные листовки на позиции ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 08:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала