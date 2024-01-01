https://sputnikarabic.ae/20240101/فرنسا-تستفيق-على-كارثة-في-شوارعها-بعد-ليلة-صاخبة-من-الاحتجاجات-1084622605.html
فرنسا تستفيق على كارثة في شوارعها بعد ليلة صاخبة من الاحتجاجات
فرنسا تستفيق على كارثة في شوارعها بعد ليلة صاخبة من الاحتجاجات
أفاد وزير الداخلية الفرنسية، جيرالد دارمانين، باعتقال أكثر من 380 شخصا خلال ليلة رأس السنة، مضيفا أنه خلال الاحتجاجات تم إحراق نحو 745 سيارة. 01.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-01T11:09+0000
2024-01-01T11:09+0000
2024-01-01T11:09+0000
العالم
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وقال دارمانين "مقارنة بالعام الماضي تم حرق عدد أقل من السيارات بنسبة عشرة بالمائة، مشيرة إلى أنه تم اعتقال 380 شخصا في جميع أنحاء البلاد، وهذا أيضا أقل بنسبة عشرة بالمائة".وقال وزير الداخلية إنه سيتم نشر أكثر من 90 ألف ضابط شرطة لضمان الأمن على خلفية الحد الأقصى من التهديد الإرهابي.وشهدت ألمانيا ليلة مضطربة حيث أصيب أكثر من 15 ضابط شرطة خلال أعمال الشغب واعتقل أكثر من 250 شخصا.
https://sputnikarabic.ae/20231229/رقم-جديد-لتعداد-سكان-العالم-يسجل-ليلة-رأس-السنة-والمواليد-يأبون-القدوم-1084544428.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
فرنسا تستفيق على كارثة في شوارعها بعد ليلة صاخبة من الاحتجاجات
أفاد وزير الداخلية الفرنسية، جيرالد دارمانين، باعتقال أكثر من 380 شخصا خلال ليلة رأس السنة، مضيفا أنه خلال الاحتجاجات تم إحراق نحو 745 سيارة.
وقال دارمانين "مقارنة بالعام الماضي تم حرق عدد أقل من السيارات بنسبة عشرة بالمائة، مشيرة إلى أنه تم اعتقال 380 شخصا في جميع أنحاء البلاد، وهذا أيضا أقل بنسبة عشرة بالمائة".
29 ديسمبر 2023, 08:36 GMT
وقال وزير الداخلية إنه سيتم نشر أكثر من 90 ألف ضابط شرطة لضمان الأمن على خلفية الحد الأقصى من التهديد الإرهابي.
وشهدت ألمانيا ليلة مضطربة حيث أصيب أكثر من 15 ضابط شرطة خلال أعمال الشغب واعتقل أكثر من 250 شخصا.