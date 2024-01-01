https://sputnikarabic.ae/20240101/قتلى-وجرحى-في-قصف-متبادل-بين-إسرائيل-وحزب-الله-قرب-الحدود-اللبنانية-1084635207.html
قتلى وجرحى في قصف متبادل بين إسرائيل و"حزب الله" قرب الحدود اللبنانية
قتلى وجرحى في قصف متبادل بين إسرائيل و"حزب الله" قرب الحدود اللبنانية
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، "إصابة 5 من جنوده جراء سقوط صواريخ في الجليل الغربي قرب الحدود مع لبنان". 01.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-01T19:40+0000
2024-01-01T19:40+0000
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وقال الجيش، في بيان له، إنه "ضرب سلسلة أهداف في لبنان منها مواقع عسكرية كان ينشط فيها حزب الله، بعد إطلاق الأخير صواريخ مضادة للدروع".من جهته، أعلن "حزب الله" اللبناني، "مقتل 3 من عناصره في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان".واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240101/نتنياهو-لن-نسمح-لأهالي-غزة-بالعودة-إلى-شمال-القطاع-1084633524.html
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لبنان, أخبار لبنان, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, أخبار حزب الله, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, أخبار حزب الله, العالم العربي
قتلى وجرحى في قصف متبادل بين إسرائيل و"حزب الله" قرب الحدود اللبنانية
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، "إصابة 5 من جنوده جراء سقوط صواريخ في الجليل الغربي قرب الحدود مع لبنان".
وقال الجيش، في بيان له، إنه "ضرب سلسلة أهداف في لبنان منها مواقع عسكرية كان ينشط فيها حزب الله، بعد إطلاق الأخير صواريخ مضادة للدروع".
من جهته، أعلن "حزب الله" اللبناني، "مقتل 3 من عناصره في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان".
واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.
وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة
، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع
، ووضعه تحت حصار كامل.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.