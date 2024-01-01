https://sputnikarabic.ae/20240101/هيئة-الكوارث-عدة-زلازل-تضرب-شرق-تركيا-وحالة-من-الذعر-بين-المواطنين-1084616013.html
هيئة الكوارث: عدة زلازل تضرب شرق تركيا وحالة من الذعر بين المواطنين
هيئة الكوارث: عدة زلازل تضرب شرق تركيا وحالة من الذعر بين المواطنين
قالت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية اليوم الاثنين، إن عدة زلازل بلغت قوتها القصوى 4.5 درجة ضربت مقاطعة هكاري جنوب شرقي تركيا ليلة رأس السنة، مما أدى إلى... 01.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-01T04:33+0000
2024-01-01T04:33+0000
2024-01-01T04:33+0000
أخبار تركيا اليوم
زلزال
العالم
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وقالت إدارة الكوارث والطوارئ في منشور على منصة "إكس"، إنه تم تسجيل هزات أرضية بلغت قوتها 4.4 درجة حوالي الساعة 7:37 مساءً. بالتوقيت المحلي (16:37 بتوقيت غرينتش) على عمق 10 كيلومترات (6.2 ميل) في منطقة مدينة يوكسيكوفا.وفي منشورات تابعة، قالت الهيئة إن زلزالًا آخر بقوة 3.5 درجة وقع الساعة 7:52 مساءً. بالتوقيت المحلي وأعقبه زلزال بقوة 4.5 درجة في الساعة 8:06 مساء بالتوقيت المحلي، مضيفة أنه لم ترد تقارير عن عواقب سلبية بعد الزلازل.في غضون ذلك، ذكرت قناة "NTV" التركية، أن السكان المذعورين في مقاطعة هكاري اصطفوا في طوابير كثيفة خارج محطات الوقود وكانوا يخططون لقضاء ليلة رأس السنة هناك.
https://sputnikarabic.ae/20231229/تركيا-تعلن-القبض-على-32-شخصا-خططوا-لمهاجمة-سفارة-العراق-ومعابد-وكنائس-1084552096.html
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أخبار تركيا اليوم, زلزال, العالم
أخبار تركيا اليوم, زلزال, العالم
هيئة الكوارث: عدة زلازل تضرب شرق تركيا وحالة من الذعر بين المواطنين
قالت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية اليوم الاثنين، إن عدة زلازل بلغت قوتها القصوى 4.5 درجة ضربت مقاطعة هكاري جنوب شرقي تركيا ليلة رأس السنة، مما أدى إلى حالة من الذعر بين الناس.
وقالت إدارة الكوارث والطوارئ في منشور على منصة "إكس"، إنه تم تسجيل هزات أرضية بلغت قوتها 4.4 درجة حوالي الساعة 7:37 مساءً. بالتوقيت المحلي (16:37 بتوقيت غرينتش) على عمق 10 كيلومترا
ت (6.2 ميل) في منطقة مدينة يوكسيكوفا.
وفي منشورات تابعة، قالت الهيئة إن زلزالًا آخر بقوة 3.5 درجة وقع الساعة 7:52 مساءً. بالتوقيت المحلي وأعقبه زلزال بقوة 4.5 درجة في الساعة 8:06 مساء بالتوقيت المحلي، مضيفة أنه لم ترد تقارير عن عواقب سلبية بعد الزلازل.
29 ديسمبر 2023, 09:55 GMT
في غضون ذلك، ذكرت قناة "NTV" التركية، أن السكان المذعورين في مقاطعة هكاري اصطفوا في طوابير كثيفة خارج محطات الوقود وكانوا يخططون لقضاء ليلة رأس السنة هناك.