https://sputnikarabic.ae/20240102/الدعم-السريع-تتفق-على-وقف-الحرب-مع-الجيش-و8-أسس-للانتقال-1084656032.html

"الدعم السريع" تتفق على وقف الحرب مع الجيش و8 أسس للانتقال

"الدعم السريع" تتفق على وقف الحرب مع الجيش و8 أسس للانتقال

صرحت قوات الدعم السريع، اليوم الثلاثاء، بالاستعداد لوقف العمليات العدائية عبر تفاوض مباشر وغير مشروط يفضي الى التزام مماثل من الجيش السوداني، والتعاون مع لجنة... 02.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-02T19:19+0000

2024-01-02T19:19+0000

2024-01-02T19:19+0000

قوات الدعم السريع السودانية

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الجيش السوداني

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وأشارت قوات الدعم السريع إلى التعاون مع لجنة التحقيق الدولية، التي شكلها مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، لرصد الانتهاكات التي وقعت في جميع أنحاء السودان، نتيجة للحرب المستمرة منذ منتصف أبريل/ نيسان بين الجيش وقوات الدعم السريع.واتفق الطرفان، في بيان مشترك بعد يومين من الاجتماعات بين قوات الدعم السريع برئاسة قائدها محمد حمدان دقلو "حميدتي" وتنسيقية القوة المدنية برئاسة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك، على تحديد 8 أسس للانتقال وتأسيس الدولة السودانية في مرحلة ما بعد الحرب شملت:واتفق الطرفان على ثلاث آليات لتنفيذ بنود الاتفاق، وتشكيل لجنة مشتركة لوقف الحرب، وبناء السلام المستدام، شرط أن تعرض البنود المتفق عليها على قيادة الجيش.ووافقت قوات الدعم السريع على إطلاق سراح 451 من أسرى الحرب لديها عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بناء على طلب من "تقدم" (تحالف القوى المدنية). وأكدت "تقدم" الاتفاق مع قوات الدعم السريع على إنهاء الحرب واستكمال مسار ثورة ديسمبر/ كانون الأول بهدف تحقيق الحكم المدني. وانطلقت الاجتماعات، يوم الاثنين، بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، بالاتفاق على رسم خارطة طريق لوقف العمليات العسكرية التي أدت لمقتل نحو 12 ألف شخص، وتشريد أكثر من 7 ملايين، 25% منهم الى بلدان مجاورة.

https://sputnikarabic.ae/20231231/البرهان-الطريق-الوحيد-لوقف-الحرب-هو-خروج-الدعم-السريع-من-مدن-السودان-1084610706.html

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قوات الدعم السريع السودانية, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الجيش السوداني