https://sputnikarabic.ae/20240102/الدعم-السريع-تعلن-استعدادها-لوقف-القتال-عبر-التفاوض-مع-الجيش-1084653307.html
"الدعم السريع" تعلن استعدادها لوقف القتال عبر التفاوض مع الجيش
"الدعم السريع" تعلن استعدادها لوقف القتال عبر التفاوض مع الجيش
صرحت قوات "الدعم السريع"، يوم أمس الاثنين، باستعدادها لوقف إطلاق النار الفوري غير المشروط عبر التفاوض مع الجيش السوداني. 02.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-02T17:56+0000
2024-01-02T17:56+0000
2024-01-02T17:56+0000
أخبار السودان اليوم
قوات الدعم السريع السودانية
العالم العربي
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ووقعت قوات الدعم السريع على ذلك في بيان مشترك، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مع تحالف القوى المدنية "تقدم".وأكد قائد القوات عقب لقائه برئيس تحالف القوى المدنية "تقدم"، عبد الله حمدوك، أن الجيش أيضا مدعو للتوقيع على الإعلان ذاته، مشيرا إلى أن هذه الوثيقة تضع حجر الأساس لمفاوضات سلام تنهي حربا طاحنة بدأت من تسعة أشهر.وجاء هذا اللقاء الذي جمع حميدتي برئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، عقب استقبال قادة أوغندا وإثيوبيا وجيبوتي لحميدتي خلال هذه الجولة.وقدم حميدتي اعتذارا عن الانتهاكات في ولاية الجزيرة، خلال كلمة ألقاها في الاجتماع مع رئيس تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية عبد الله حمدوك، وقال: "قيادة الدعم السريع تعمل على القبض على "المتفلتين".وأكد حميدتي: "نكرر دعوتنا للمجتمع الإقليمي والدولي للتفكير بتفاؤل بصراعنا ونضالنا، وذلك بالنظر إلى المستقبل الجديد للسودان بعد تحقيق السلام".
https://sputnikarabic.ae/20240101/السودان-والي-الجزيرة-يطالب-المواطنين-بـإنفاذ-النفرة-الشعبية-1084621569.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي
"الدعم السريع" تعلن استعدادها لوقف القتال عبر التفاوض مع الجيش
صرحت قوات "الدعم السريع"، يوم أمس الاثنين، باستعدادها لوقف إطلاق النار الفوري غير المشروط عبر التفاوض مع الجيش السوداني.
ووقعت قوات الدعم السريع على ذلك في بيان مشترك، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مع تحالف القوى المدنية "تقدم".
وأكد قائد القوات عقب لقائه برئيس تحالف القوى المدنية "تقدم"، عبد الله حمدوك، أن الجيش أيضا مدعو للتوقيع على الإعلان ذاته، مشيرا إلى أن هذه الوثيقة تضع حجر الأساس لمفاوضات سلام تنهي حربا طاحنة بدأت من تسعة أشهر.
وأضاف حميدتي: "نبادر بمد أيدينا للسلم وإنهاء الحرب في السودان"، مطالبا بمحاسبة الأطراف التي كانت مسؤولة عن إشعال الحرب في السودان منتصف أبريل/نيسان الماضي.
وجاء هذا اللقاء الذي جمع حميدتي برئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك
، عقب استقبال قادة أوغندا وإثيوبيا وجيبوتي لحميدتي خلال هذه الجولة.
وقدم حميدتي اعتذارا عن الانتهاكات في ولاية الجزيرة، خلال كلمة ألقاها في الاجتماع مع رئيس تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية عبد الله حمدوك، وقال: "قيادة الدعم السريع تعمل على القبض على "المتفلتين".
وأكد حميدتي: "نكرر دعوتنا للمجتمع الإقليمي والدولي للتفكير بتفاؤل بصراعنا ونضالنا، وذلك بالنظر إلى المستقبل الجديد للسودان بعد تحقيق السلام
".