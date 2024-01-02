https://sputnikarabic.ae/20240102/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-زيادة-هائلة-في-الإنتاج-الحربي-1084648658.html
الدفاع الروسية تكشف عن زيادة هائلة في الإنتاج الحربي
الدفاع الروسية تكشف عن زيادة هائلة في الإنتاج الحربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها السنوي، المنشور بنهاية عام 2023، أن الصناعات الحربية الروسية تمكنت من مضاعفة إنتاج الذخيرة للجيش بأكثر من 17 مرة منذ بدء... 02.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-02T13:08+0000
2024-01-02T13:08+0000
2024-01-02T13:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة: "منذ فبراير (شباط) 2022، زاد إنتاج ذخيرة المدفعية بنسبة 17.5 مرة".ويشير تقرير الوزارة إلى أنه منذ بداية العملية العسكرية، زاد إنتاج الدبابات بنسبة 5.6 مرة، ومركبات المشاة القتالية بنسبة 3.6 مرة، وناقلات الجنود المدرعة بنسبة 3.5 مرة، والطائرات من دون طيار بنسبة 16.5 مرة.وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد أعلن في 19 ديسمبر/كانون الأول 2023 في المجلس الموسع لوزارة الدفاع الروسية، أنه يتم حاليًا تزويد القوات الموجودة في منطقة العمليات الخاصة بالذخيرة، التي تلزمها لتتمكن من تنفيذ المهام الموكلة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20240102/راجمة-روسية-تصيب-عدة-مواقع-أوكرانية-برشقة-صاروخية-محكمة-1084646261.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الدفاع الروسية تكشف عن زيادة هائلة في الإنتاج الحربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها السنوي، المنشور بنهاية عام 2023، أن الصناعات الحربية الروسية تمكنت من مضاعفة إنتاج الذخيرة للجيش بأكثر من 17 مرة منذ بدء العملية العسكرية.
وقالت الوزارة: "منذ فبراير (شباط) 2022، زاد إنتاج ذخيرة المدفعية بنسبة 17.5 مرة".
ويشير تقرير الوزارة إلى أنه منذ بداية العملية العسكرية، زاد إنتاج الدبابات بنسبة 5.6 مرة، ومركبات المشاة القتالية بنسبة 3.6 مرة، وناقلات الجنود المدرعة بنسبة 3.5 مرة، والطائرات من دون طيار بنسبة 16.5 مرة.
وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد أعلن في 19 ديسمبر/كانون الأول 2023 في المجلس الموسع لوزارة الدفاع الروسية، أنه يتم حاليًا تزويد القوات الموجودة في منطقة العمليات الخاصة بالذخيرة، التي تلزمها لتتمكن من تنفيذ المهام الموكلة إليها.