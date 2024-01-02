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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240102/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-زيادة-هائلة-في-الإنتاج-الحربي-1084648658.html
الدفاع الروسية تكشف عن زيادة هائلة في الإنتاج الحربي
الدفاع الروسية تكشف عن زيادة هائلة في الإنتاج الحربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها السنوي، المنشور بنهاية عام 2023، أن الصناعات الحربية الروسية تمكنت من مضاعفة إنتاج الذخيرة للجيش بأكثر من 17 مرة منذ بدء... 02.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-02T13:08+0000
2024-01-02T13:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة: "منذ فبراير (شباط) 2022، زاد إنتاج ذخيرة المدفعية بنسبة 17.5 مرة".ويشير تقرير الوزارة إلى أنه منذ بداية العملية العسكرية، زاد إنتاج الدبابات بنسبة 5.6 مرة، ومركبات المشاة القتالية بنسبة 3.6 مرة، وناقلات الجنود المدرعة بنسبة 3.5 مرة، والطائرات من دون طيار بنسبة 16.5 مرة.وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد أعلن في 19 ديسمبر/كانون الأول 2023 في المجلس الموسع لوزارة الدفاع الروسية، أنه يتم حاليًا تزويد القوات الموجودة في منطقة العمليات الخاصة بالذخيرة، التي تلزمها لتتمكن من تنفيذ المهام الموكلة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20240102/راجمة-روسية-تصيب-عدة-مواقع-أوكرانية-برشقة-صاروخية-محكمة-1084646261.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

الدفاع الروسية تكشف عن زيادة هائلة في الإنتاج الحربي

13:08 GMT 02.01.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم "غراد" من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة
طاقم غراد من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها السنوي، المنشور بنهاية عام 2023، أن الصناعات الحربية الروسية تمكنت من مضاعفة إنتاج الذخيرة للجيش بأكثر من 17 مرة منذ بدء العملية العسكرية.
وقالت الوزارة: "منذ فبراير (شباط) 2022، زاد إنتاج ذخيرة المدفعية بنسبة 17.5 مرة".
راجمة صواريخ تورنادو إس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
راجمة روسية تصيب عدة مواقع أوكرانية برشقة صاروخية محكمة
11:35 GMT
ويشير تقرير الوزارة إلى أنه منذ بداية العملية العسكرية، زاد إنتاج الدبابات بنسبة 5.6 مرة، ومركبات المشاة القتالية بنسبة 3.6 مرة، وناقلات الجنود المدرعة بنسبة 3.5 مرة، والطائرات من دون طيار بنسبة 16.5 مرة.
وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد أعلن في 19 ديسمبر/كانون الأول 2023 في المجلس الموسع لوزارة الدفاع الروسية، أنه يتم حاليًا تزويد القوات الموجودة في منطقة العمليات الخاصة بالذخيرة، التي تلزمها لتتمكن من تنفيذ المهام الموكلة إليها.
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