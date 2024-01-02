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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240102/القوات-الجوية-الروسية-تقصف-منشآت-إنتاج-الطائرات-المسيرة-والصواريخ-في-كييف-1084644829.html
القوات الجوية الروسية تقصف منشآت إنتاج الطائرات المسيرة والصواريخ في كييف
القوات الجوية الروسية تقصف منشآت إنتاج الطائرات المسيرة والصواريخ في كييف
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الجوية الروسية قصفت منشآت إنتاج الطائرات المسيرة والصواريخ في كييف وضواحيها. 02.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-02T10:20+0000
2024-01-02T10:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيانها اليومي عن سير العملية العسكرية: "نفذت القوات المسلحة الروسية ضربة جماعية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى وطائرات مسيرة على شركات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا التي كانت تنفذ طلبات إنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة وإصلاح الأسلحة والمعدات العسكرية في كييف وضواحيها".وأضافت الوزارة أنها وجهت ضربة لمستودعات الصواريخ والذخائر وأسلحة الطائرات التي زودت بها الدول الغربية نظام كييف، وتم إصابة جميع الأهداف بنجاح.كما أشارت الوزارة إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال الـ 24 ساعة الماضية 34 طائرة مسيرة أوكرانية و11 قذيفة من راجمات "هيمارس" و"أولخا في مناطق بولوغي وغوليايبول وباسان في مقاطعة زابوروجيه وليسيتشانسك وكريمينايا وسفاتوفو في جمهورية لوغانسك الشعبية وفوديان وبانتيليمونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
https://sputnikarabic.ae/20240102/لحظة-تدمير-عدد-من-دبابات-ليوبارد-تحت-ضربات-الجيش-الروسي-فيديو-1084644584.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الجوية الروسية تقصف منشآت إنتاج الطائرات المسيرة والصواريخ في كييف

10:20 GMT 02.01.2024 (تم التحديث: 10:32 GMT 02.01.2024)
© AFP 2023 / Patrik Stollarzدبابة ليوبارد 2أ7
دبابة ليوبارد 2أ7 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2024
© AFP 2023 / Patrik Stollarz
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الجوية الروسية قصفت منشآت إنتاج الطائرات المسيرة والصواريخ في كييف وضواحيها.
وقالت الوزارة في بيانها اليومي عن سير العملية العسكرية: "نفذت القوات المسلحة الروسية ضربة جماعية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى وطائرات مسيرة على شركات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا التي كانت تنفذ طلبات إنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة وإصلاح الأسلحة والمعدات العسكرية في كييف وضواحيها".
دبابة ليوبارد 2 أمام جدار من الدخان والنيران في ساحة التدريب في أوغستدورف غربي ألمانيا بتاريخ 1 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لحظة تدمير عدد من دبابات "ليوبارد" تحت ضربات الجيش الروسي... فيديو
10:12 GMT
وأضافت الوزارة أنها وجهت ضربة لمستودعات الصواريخ والذخائر وأسلحة الطائرات التي زودت بها الدول الغربية نظام كييف، وتم إصابة جميع الأهداف بنجاح.
كما أشارت الوزارة إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال الـ 24 ساعة الماضية 34 طائرة مسيرة أوكرانية و11 قذيفة من راجمات "هيمارس" و"أولخا في مناطق بولوغي وغوليايبول وباسان في مقاطعة زابوروجيه وليسيتشانسك وكريمينايا وسفاتوفو في جمهورية لوغانسك الشعبية وفوديان وبانتيليمونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
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