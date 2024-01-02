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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240102/ردا-على-تصريحات-زيلينسكي-برلماني-روسي-يبين-السبب-الحقيقي-وراء-فشل-الهجوم-المضاد-1084643239.html
ردا على تصريحات زيلينسكي... برلماني روسي يبين السبب الحقيقي وراء فشل "الهجوم المضاد"
ردا على تصريحات زيلينسكي... برلماني روسي يبين السبب الحقيقي وراء فشل "الهجوم المضاد"
صرح نائب مجلس الدوما عن منطقة القرم ميخائيل شيريميت، اليوم الثلاثاء، أن سبب فشل "الهجوم المضاد" للقوات الأوكرانية لم يكن تسرب المعلومات، بل احترافية وشجاعة... 02.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-02T09:13+0000
2024-01-02T09:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أخبار أوكرانيا
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وأضاف شيريميت: "سبب فشل ما يسمى بالهجوم المضاد الأوكراني ليس تسرب المعلومات، كما يحاول الإرهابي زيلينسكي تقديمه، ولكن احترافية وبسالة وشجاعة الجيش الروسي، الذي تمكن من الصمود والاحتواء".وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن "تسرب المعلومات سمح لروسيا بالحصول على ميزة عسكرية".وفي 4 يونيو/حزيران، شنت القوات المسلحة الأوكرانية "هجومًا مضادًا" في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيموفسك وزابوروجيه، وشارك في المعركة ألوية دربها "الناتو" ومسلحة بمعدات أجنبية، لكنهم لم يتمكنوا حتى من التغلب على الدفاع التكتيكي للقوات الروسية، وتكبدوا خسائر فادحة.وفقًا لشبكة "إن بي سي"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون مع سلطات كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك ما قد يتعين على الجمهورية السوفييتية السابقة التخلي عنه للتوصل إلى اتفاق.
https://sputnikarabic.ae/20240102/زيلينسكي-يكشف-عن-سبب-فشل-الهجوم-المضاد-1084640222.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

ردا على تصريحات زيلينسكي... برلماني روسي يبين السبب الحقيقي وراء فشل "الهجوم المضاد"

09:13 GMT 02.01.2024
© Sputnik . Alexey Mayshev / الانتقال إلى بنك الصورمبنى مجلس الدوما الروسي، موكسو، روسيا
مبنى مجلس الدوما الروسي، موكسو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2024
© Sputnik . Alexey Mayshev
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صرح نائب مجلس الدوما عن منطقة القرم ميخائيل شيريميت، اليوم الثلاثاء، أن سبب فشل "الهجوم المضاد" للقوات الأوكرانية لم يكن تسرب المعلومات، بل احترافية وشجاعة الجيش الروسي.
وأضاف شيريميت: "سبب فشل ما يسمى بالهجوم المضاد الأوكراني ليس تسرب المعلومات، كما يحاول الإرهابي زيلينسكي تقديمه، ولكن احترافية وبسالة وشجاعة الجيش الروسي، الذي تمكن من الصمود والاحتواء".
كما أشار البرلماني الروسي إلى وجود مفتاحاً آخر للنجاح في مواجهة المعتدي الأوكراني، الذي يرعاه الغرب الجماعي، هو توحيد صفوف الشعب الروسي، الذي احتشد حول رئيسه فلاديمير بوتين، مما جعل النصر في الصراع أقرب.
وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن "تسرب المعلومات سمح لروسيا بالحصول على ميزة عسكرية".
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2024
زيلينسكي يكشف عن سبب فشل "الهجوم المضاد"
06:42 GMT

وقال زيلينسكي في مقابلة مع مجلة "إيكونوميست": "إن تسرب المعلومات قبل الهجوم المضاد، في الصيف الماضي، ساعد روسيا على إعداد دفاعاتها".

وفي 4 يونيو/حزيران، شنت القوات المسلحة الأوكرانية "هجومًا مضادًا" في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيموفسك وزابوروجيه، وشارك في المعركة ألوية دربها "الناتو" ومسلحة بمعدات أجنبية، لكنهم لم يتمكنوا حتى من التغلب على الدفاع التكتيكي للقوات الروسية، وتكبدوا خسائر فادحة.
وعلى هذه الخلفية، تكتب وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدأا يشعران بالضجر من الأزمة الأوكرانية، وأن الدعم لفلاديمير زيلينسكي، آخذ في الضعف.
وفقًا لشبكة "إن بي سي"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون مع سلطات كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك ما قد يتعين على الجمهورية السوفييتية السابقة التخلي عنه للتوصل إلى اتفاق.
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