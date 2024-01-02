https://sputnikarabic.ae/20240102/مراسل-سبوتنيك-انفجار-قوي-يهز-الضاحية-الجنوبية-لمدينة-بيروت-1084651895.html
مراسل "سبوتنيك": انفجار قوي يهز الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت... فيديو
مراسل "سبوتنيك": انفجار قوي يهز الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت... فيديو
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بوقوع انفجار قوي هز الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت في لبنان. 02.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-02T16:18+0000
2024-01-02T16:18+0000
2024-01-02T16:34+0000
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وأضاف مراسل "سبوتنيك"، أن "انفجار عنيف هز الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت في لبنان ناتج عن مسيرة إسرائيلية في منطقة المشرفية". كما ذكرت الوكالة اللبنانية: "مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين في استهداف إسرائيلي لمكتب حركة "حماس" في بيروت".
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لبنان, العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
لبنان, العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
مراسل "سبوتنيك": انفجار قوي يهز الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت... فيديو
16:18 GMT 02.01.2024 (تم التحديث: 16:34 GMT 02.01.2024)
يتبع
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بوقوع انفجار قوي هز الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت في لبنان.
وأضاف مراسل "سبوتنيك"، أن "انفجار عنيف هز الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت في لبنان ناتج عن مسيرة إسرائيلية في منطقة المشرفية".
كما ذكرت الوكالة اللبنانية: "مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين في استهداف إسرائيلي لمكتب حركة "حماس" في بيروت".