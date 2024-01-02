عربي
مراسل "سبوتنيك": انفجار قوي يهز الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240102/مراسل-سبوتنيك-انفجار-قوي-يهز-الضاحية-الجنوبية-لمدينة-بيروت-1084651895.html
مراسل "سبوتنيك": انفجار قوي يهز الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت... فيديو
مراسل "سبوتنيك": انفجار قوي يهز الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت... فيديو
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بوقوع انفجار قوي هز الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت في لبنان. 02.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-02T16:18+0000
2024-01-02T16:34+0000
لبنان
العالم العربي
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
طوفان الأقصى
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/02/1084652273_0:299:960:839_1920x0_80_0_0_0299ced1bb5f64dc1bd666ce012e4dbc.jpg
وأضاف مراسل "سبوتنيك"، أن "انفجار عنيف هز الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت في لبنان ناتج عن مسيرة إسرائيلية في منطقة المشرفية". كما ذكرت الوكالة اللبنانية: "مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين في استهداف إسرائيلي لمكتب حركة "حماس" في بيروت".
لبنان
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/02/1084652273_0:209:960:929_1920x0_80_0_0_25c9fea6d1e56413a7cd111e824d9a62.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
لبنان, العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
لبنان, العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى

مراسل "سبوتنيك": انفجار قوي يهز الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت... فيديو

16:18 GMT 02.01.2024 (تم التحديث: 16:34 GMT 02.01.2024)
© Sputnik . Abdul Kader Albayانفجار يهز الضاحية الجنوبية في بيروت
انفجار يهز الضاحية الجنوبية في بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
يتبع
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بوقوع انفجار قوي هز الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت في لبنان.
وأضاف مراسل "سبوتنيك"، أن "انفجار عنيف هز الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت في لبنان ناتج عن مسيرة إسرائيلية في منطقة المشرفية".
كما ذكرت الوكالة اللبنانية: "مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين في استهداف إسرائيلي لمكتب حركة "حماس" في بيروت".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
سجن أيالون في الرملة، إسرائيل - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. مقتل أسير فلسطيني في سجون الجيش الإسرائيلي.. فيديو وصور13:50 GMTВоеннослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала