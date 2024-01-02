https://sputnikarabic.ae/20240102/-محكمة-العدل-الدولية-قد-تنسب-لإسرائيل-جرائم-إبادة-جماعية-في-غزة-1084655172.html

محكمة العدل الدولية قد تنسب لإسرائيل "جرائم إبادة جماعية" في غزة

محكمة العدل الدولية قد تنسب لإسرائيل "جرائم إبادة جماعية" في غزة

تخوفات داخل إسرائيل من أن تنسب لها محكمة العدل الدولية، تهما تتعلق بجرائم إبادة جماعية، جراء الحرب على قطاع غزة، بعدما قدمت جنوب أفريقيا طلبًا إلى المحكمة تتهم... 02.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-02T18:40+0000

2024-01-02T18:40+0000

2024-01-02T18:40+0000

راديو

مساحة حرة

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

جنوب أفريقيا

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/02/1084654972_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_70493fa345d6fd325156d3cf903554d2.png

محكمة العدل الدولية قد تنسب لإسرائيل جرائم إبادة جماعية في غزة محكمة العدل الدولية قد تنسب لإسرائيل جرائم إبادة جماعية في غزة

تحذيرات داخلية في إسرائيل من الخطر المحدق من خطوة جنوب أفريقيا، خاصة وأن المحكمة قد تصدر أمرا يلزمها بوقف إطلاق النار في غزة، لذلك قررت إسرائيل المثول أمام محكمة العدل الدولية، لأن تل أبيب وقعت على اتفاقية مناهضة الإبادة الجماعية منذ عقود، ويرى المسؤولون هناك أن لهم حق الرد على الاتهامات الموجهة لهم، بعد أن قتل الجيش الإسرائيلي آلاف الفلسطينيين في القطاع ودمر البنية التحتية في كل القطاعات.وأوضح أنه ما جرى في غزة واضح من خلال استهداف المدنيين وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، إضافة إلى تصريحات المسؤولين الإسرائيليين السياسيين والعسكريين بالقضاء على المواطنين في غزة.وذكر أن محكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في العالم وتتمتع بمصداقية عالية والقضاء فيها ينتخبون ويتمتعون باستقلالية عالية وعلم وثقافة قانونية لدراسة البيانات وفحصها.وأكد أنه يمكن وقف إطلاق النار في غزة استنادا إلى الاتفاقية الدولية الخاصة بمنع الإبادة الجماعية، والتي يحق فيها للدولة المدعية الطلب من المحكمة أن تأمر باتخاذ إجراءات وقتية.ولفت إلى أن الخطوة تحرج بعض الدول الفاعلة خاصة الولايات المتحدة، مما يعمق العزلة على حكومة نتنياهو، التي تريد تحسين صورتها أمام المجتمع الدولي الذي يتهمها بارتكاب المجازر، مبينا أن الخطوة جديدة على إسرائيل، وتتوافق مع رغبة الأمم المتحدة والأمين العام الذي يدين إسرائيل.

إسرائيل

جنوب أفريقيا

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مساحة حرة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, جنوب أفريقيا, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, аудио