https://sputnikarabic.ae/20240103/إعلام-الجيش-الإسرائيلي-يعترف-بمقتل-مستوطن-أثناء-محاولة-تحريره-1084683937.html
إعلام: الجيش الإسرائيلي يعترف بمقتل مستوطن أثناء محاولة تحريره
إعلام: الجيش الإسرائيلي يعترف بمقتل مستوطن أثناء محاولة تحريره
أفادت صحيفة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، باعتراف الجيش الإسرائيلي بإصابة جنديين بجروح خطيرة ومقتل مستوطن خلال محاولة تحريره، بعد وقوعه بالأسر، عقب هجوم 7 أكتوبر/... 03.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-03T19:56+0000
2024-01-03T19:56+0000
2024-01-03T19:56+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
اسرائيل
العالم العربي
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وأوضحت الصحيفة: "أبلغ مسؤولون في الجيش الإسرائيلي عائلة المستوطن الذي تم اختطافه من كيبوتس "باري" إلى قطاع غزة، أنه قُتل خلال محاولة إنقاذه من الأسر".كم أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" على أنه تمت إصابة جنديين بجروح خطيرة أثناء توغل القوات الإسرائيلية في قطاع غزة.وأوضح المتحدث باسم الجناح العسكري للجبهة أن الضربة الجوية وقعت بعد محاولة فاشلة من قوة إسرائيلية خاصة لتحرير العسكري. واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر 2023، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20240103/قيادي-في-فتح-لا-انقسامات-في-صفوف-المقاومة-الفلسطينية-1084669777.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العدوان الإسرائيلي على غزة, اسرائيل, العالم العربي
العدوان الإسرائيلي على غزة, اسرائيل, العالم العربي
إعلام: الجيش الإسرائيلي يعترف بمقتل مستوطن أثناء محاولة تحريره
أفادت صحيفة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، باعتراف الجيش الإسرائيلي بإصابة جنديين بجروح خطيرة ومقتل مستوطن خلال محاولة تحريره، بعد وقوعه بالأسر، عقب هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأوضحت الصحيفة: "أبلغ مسؤولون في الجيش الإسرائيلي عائلة المستوطن الذي تم اختطافه من كيبوتس "باري" إلى قطاع غزة، أنه قُتل خلال محاولة إنقاذه من الأسر".
كم أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" على أنه تمت إصابة جنديين بجروح خطيرة أثناء توغل القوات الإسرائيلية في قطاع غزة.
وصرّح الجناح العسكري لـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" بقتل عسكري إسرائيلي تحتجزه الجبهة في غزة، في ضربة جوية إسرائيلية أدت أيضا إلى إصابة عدد من المحتجزين.
واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر 2023، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.
وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة
، وفق السلطات الإسرائيلية.