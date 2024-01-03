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https://sputnikarabic.ae/20240103/إعلام-الجيش-الإسرائيلي-يعترف-بمقتل-مستوطن-أثناء-محاولة-تحريره-1084683937.html
إعلام: الجيش الإسرائيلي يعترف بمقتل مستوطن أثناء محاولة تحريره
إعلام: الجيش الإسرائيلي يعترف بمقتل مستوطن أثناء محاولة تحريره
أفادت صحيفة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، باعتراف الجيش الإسرائيلي بإصابة جنديين بجروح خطيرة ومقتل مستوطن خلال محاولة تحريره، بعد وقوعه بالأسر، عقب هجوم 7 أكتوبر/... 03.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-03T19:56+0000
2024-01-03T19:56+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
اسرائيل
العالم العربي
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وأوضحت الصحيفة: "أبلغ مسؤولون في الجيش الإسرائيلي عائلة المستوطن الذي تم اختطافه من كيبوتس "باري" إلى قطاع غزة، أنه قُتل خلال محاولة إنقاذه من الأسر".كم أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" على أنه تمت إصابة جنديين بجروح خطيرة أثناء توغل القوات الإسرائيلية في قطاع غزة.وأوضح المتحدث باسم الجناح العسكري للجبهة أن الضربة الجوية وقعت بعد محاولة فاشلة من قوة إسرائيلية خاصة لتحرير العسكري. واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر 2023، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20240103/قيادي-في-فتح-لا-انقسامات-في-صفوف-المقاومة-الفلسطينية-1084669777.html
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العدوان الإسرائيلي على غزة, اسرائيل, العالم العربي
العدوان الإسرائيلي على غزة, اسرائيل, العالم العربي

إعلام: الجيش الإسرائيلي يعترف بمقتل مستوطن أثناء محاولة تحريره

19:56 GMT 03.01.2024
© AFP 2023 / John Macdougallتظهر هذه الصورة المأخوذة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة دخانا يتصاعد من المباني بعد تعرضها لضربات إسرائيلية، في 1 ديسمبر 2023.
تظهر هذه الصورة المأخوذة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة دخانا يتصاعد من المباني بعد تعرضها لضربات إسرائيلية، في 1 ديسمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2024
© AFP 2023 / John Macdougall
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أفادت صحيفة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، باعتراف الجيش الإسرائيلي بإصابة جنديين بجروح خطيرة ومقتل مستوطن خلال محاولة تحريره، بعد وقوعه بالأسر، عقب هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأوضحت الصحيفة: "أبلغ مسؤولون في الجيش الإسرائيلي عائلة المستوطن الذي تم اختطافه من كيبوتس "باري" إلى قطاع غزة، أنه قُتل خلال محاولة إنقاذه من الأسر".
كم أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" على أنه تمت إصابة جنديين بجروح خطيرة أثناء توغل القوات الإسرائيلية في قطاع غزة.

وصرّح الجناح العسكري لـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" بقتل عسكري إسرائيلي تحتجزه الجبهة في غزة، في ضربة جوية إسرائيلية أدت أيضا إلى إصابة عدد من المحتجزين.

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11:31 GMT
وأوضح المتحدث باسم الجناح العسكري للجبهة أن الضربة الجوية وقعت بعد محاولة فاشلة من قوة إسرائيلية خاصة لتحرير العسكري.
واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر 2023، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.
وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.
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