https://sputnikarabic.ae/20240103/إيران-تحدد-صناعات-تؤدي-فيها-بريكس-دورا-مهما-1084664112.html
إيران تحدد صناعات تؤدي فيها "بريكس" دورا مهما
إيران تحدد صناعات تؤدي فيها "بريكس" دورا مهما
صرح نائب وزيرالخارجية الإيراني مهدي صفري، اليوم الأربعاء، أنه ستؤدي مجموعة "يريكس" دورًا مهما في قطاع الطاقة، وتحديدًا في إنتاج الطاقة ونقلها واستهلاكها، وكذلك... 03.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-03T07:36+0000
2024-01-03T07:36+0000
2024-01-03T07:36+0000
مجموعة بريكس
العالم
العالم العربي
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وأضاف صفري لـ"سبوتنيك"، أن "المشكلة الأكثر أهمية تتمثل في ثلاث قضايا: الأولى هي إنتاج الطاقة، والثانية هي نقل الطاقة، والثالثة هي استهلاك الطاقة. ويمكنني القول إن هذه القضايا الثلاث يتم حلها من قبل بريكس".واعتبر الصفري، أن مجموعة "بريكس" ومنظمة شنغهاي للتعاون والاتحاد الاقتصادي الأوراسي ساحات مفتوحة لإيران للانخراط في التجارة العالمية.وعبر مساعد وزير الخارجية الإيراني عن شكر بلاده لروسيا، لمساعدتها في أن تصبح طهران عضوا كاملا في "بريكس"، مضيفا: "يمكن لموسكو أن تساعد في تطوير العلاقات في المجموعة لتحقيق الأهداف المرجوة".وتوحد "بريكس" البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة بالفعل عن رغبتها في الانضمام إلى هذه الكتلة. ونتيجة للقمة التي عقدت في جوهانسبرغ في أغسطس/ آب 2023، ارتفع عدد المشاركين في الجمعية ابتداء من الأول من يناير إلى عشر دول، انضمت إليها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإيران والأرجنتين ومصر وإثيوبيا. وكان من المفترض أن تكون الأرجنتين من بينهم، لكن الرئيس الجديد خافيير ميلاي رفض الانضمام إلى المجموعة.
https://sputnikarabic.ae/20240102/السعودية-تعلن-رسميًا-انضمامها-إلى-مجموعة-بريكس--عاجل-1084649710.html
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مجموعة بريكس, العالم, العالم العربي
مجموعة بريكس, العالم, العالم العربي
إيران تحدد صناعات تؤدي فيها "بريكس" دورا مهما
صرح نائب وزيرالخارجية الإيراني مهدي صفري، اليوم الأربعاء، أنه ستؤدي مجموعة "يريكس" دورًا مهما في قطاع الطاقة، وتحديدًا في إنتاج الطاقة ونقلها واستهلاكها، وكذلك في التقنيات الجديدة وقطاع الطيران، ويمكن أن يمتد وجود المجموعة إلى المحيط الهندي والخليج العربي.
وأضاف صفري لـ"سبوتنيك"، أن "المشكلة الأكثر أهمية تتمثل في ثلاث قضايا: الأولى هي إنتاج الطاقة، والثانية هي نقل الطاقة، والثالثة هي استهلاك الطاقة. ويمكنني القول إن هذه القضايا الثلاث يتم حلها من قبل بريكس".
واعتبر الصفري، أن مجموعة "بريكس" ومنظمة شنغهاي للتعاون والاتحاد الاقتصادي الأوراسي ساحات مفتوحة لإيران للانخراط في التجارة العالمية.
وأكد نائب وزير الإيراني أنه بفضل عضوية الهند وروسيا وإيران، يمكن لدول "بريكس" أن تؤدي دورًا مهمًا في مجالات مثل الطاقة والتكنولوجيا والفضاء وممرات العبور والتواجد في مياه الخليج العربي وإيران، وخليج عمان والمحيط الهندي والتجارة العالمية والتكنولوجيا المتقدمة.
وعبر مساعد وزير الخارجية الإيراني عن شكر بلاده لروسيا، لمساعدتها في أن تصبح طهران عضوا كاملا في "بريكس"، مضيفا: "يمكن لموسكو أن تساعد في تطوير العلاقات في المجموعة لتحقيق الأهداف المرجوة".
وخلال القمة الأخيرة للمجموعة التي تولت رئاستها الدورية جنوب أفريقيا، تم دعوة 6 دول للانضمام للمجموعة، وهي مصر والسعودية والإمارات وإيران
وإثيوبيا والأرجنتين، وتم تحديد شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، ليكون بداية الانضمام الفعلي للأعضاء الجدد.
وتوحد "بريكس" البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة بالفعل عن رغبتها في الانضمام إلى هذه الكتلة. ونتيجة للقمة التي عقدت في جوهانسبرغ في أغسطس/ آب 2023، ارتفع عدد المشاركين في الجمعية ابتداء من الأول من يناير إلى عشر دول، انضمت إليها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإيران والأرجنتين ومصر وإثيوبيا. وكان من المفترض أن تكون الأرجنتين من بينهم، لكن الرئيس الجديد خافيير ميلاي رفض الانضمام إلى المجموعة.