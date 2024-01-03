https://sputnikarabic.ae/20240103/إيران-تحدد-صناعات-تؤدي-فيها-بريكس-دورا-مهما-1084664112.html

إيران تحدد صناعات تؤدي فيها "بريكس" دورا مهما

إيران تحدد صناعات تؤدي فيها "بريكس" دورا مهما

صرح نائب وزيرالخارجية الإيراني مهدي صفري، اليوم الأربعاء، أنه ستؤدي مجموعة "يريكس" دورًا مهما في قطاع الطاقة، وتحديدًا في إنتاج الطاقة ونقلها واستهلاكها، وكذلك... 03.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-03T07:36+0000

2024-01-03T07:36+0000

2024-01-03T07:36+0000

مجموعة بريكس

العالم

العالم العربي

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وأضاف صفري لـ"سبوتنيك"، أن "المشكلة الأكثر أهمية تتمثل في ثلاث قضايا: الأولى هي إنتاج الطاقة، والثانية هي نقل الطاقة، والثالثة هي استهلاك الطاقة. ويمكنني القول إن هذه القضايا الثلاث يتم حلها من قبل بريكس".واعتبر الصفري، أن مجموعة "بريكس" ومنظمة شنغهاي للتعاون والاتحاد الاقتصادي الأوراسي ساحات مفتوحة لإيران للانخراط في التجارة العالمية.وعبر مساعد وزير الخارجية الإيراني عن شكر بلاده لروسيا، لمساعدتها في أن تصبح طهران عضوا كاملا في "بريكس"، مضيفا: "يمكن لموسكو أن تساعد في تطوير العلاقات في المجموعة لتحقيق الأهداف المرجوة".وتوحد "بريكس" البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة بالفعل عن رغبتها في الانضمام إلى هذه الكتلة. ونتيجة للقمة التي عقدت في جوهانسبرغ في أغسطس/ آب 2023، ارتفع عدد المشاركين في الجمعية ابتداء من الأول من يناير إلى عشر دول، انضمت إليها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإيران والأرجنتين ومصر وإثيوبيا. وكان من المفترض أن تكون الأرجنتين من بينهم، لكن الرئيس الجديد خافيير ميلاي رفض الانضمام إلى المجموعة.

https://sputnikarabic.ae/20240102/السعودية-تعلن-رسميًا-انضمامها-إلى-مجموعة-بريكس--عاجل-1084649710.html

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