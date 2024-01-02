https://sputnikarabic.ae/20240102/السعودية-تعلن-رسميًا-انضمامها-إلى-مجموعة-بريكس--عاجل-1084649710.html
السعودية تعلن رسميًا انضمامها إلى مجموعة "بريكس"- عاجل
السعودية تعلن رسميًا انضمامها إلى مجموعة "بريكس"- عاجل
أعلن التلفزيون الرسمي السعودي، اليوم الثلاثاء، انضمام المملكة العربية السعودية رسميا إلى مجموعة "بريكس". 02.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-02T13:43+0000
2024-01-02T13:43+0000
2024-01-02T13:47+0000
العالم العربي
مجموعة بريكس
العالم
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وذكر التلفزيون الرسمي السعودي: "حصلت المملكة العربية السعودية على العضوية الكاملة في مجموعة "بريكس" من بين ست دول أخرى، مما سيعزز مكانتها على الساحة العالمية".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, مجموعة بريكس, العالم
العالم العربي, مجموعة بريكس, العالم
السعودية تعلن رسميًا انضمامها إلى مجموعة "بريكس"- عاجل
13:43 GMT 02.01.2024 (تم التحديث: 13:47 GMT 02.01.2024)
يتبع
أعلن التلفزيون الرسمي السعودي، اليوم الثلاثاء، انضمام المملكة العربية السعودية رسميا إلى مجموعة "بريكس".
وذكر التلفزيون الرسمي السعودي: "حصلت المملكة العربية السعودية على العضوية الكاملة في مجموعة "بريكس" من بين ست دول أخرى، مما سيعزز مكانتها على الساحة العالمية".