https://sputnikarabic.ae/20240103/الأمم-المتحدة-نحو-400-ألف-حالة-مرضية-معدية-و150-فريقا-طبيا-يعملون-في-غزة-منذ-7-أكتوبر-1084684074.html
الأمم المتحدة: نحو 400 ألف حالة مرضية معدية و150 فريقا طبيا يعملون في غزة منذ 7 أكتوبر
الأمم المتحدة: نحو 400 ألف حالة مرضية معدية و150 فريقا طبيا يعملون في غزة منذ 7 أكتوبر
أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في تقرير، اليوم الأربعاء، تسجيل الأمم المتحدة أكثر من 400 ألف حالة من الأمراض المعدية في غزة، وخاصة... 03.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-03T20:22+0000
2024-01-03T20:22+0000
2024-01-03T20:22+0000
منظمة الأمم المتحدة
العالم العربي
العدوان الإسرائيلي على غزة
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وأوضح المكتب في تقريره: "منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول)، تم تسجيل أكثر من 400 ألف حالة من الأمراض المعدية في غزة، بينما عانى نحو 180 ألف شخص من التهابات الجهاز التنفسي العلوي، كما كان هناك أكثر من 136 ألف حالة إسهال، نصفها بين الأطفال دون سن الخامسة".وصرّح رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أنه يشعر بالقلق إزاء التهديد المتزايد للأمراض المعدية في قطاع غزة.واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر 2023، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20240103/إعلام-الجيش-الإسرائيلي-يعترف-بمقتل-مستوطن-أثناء-محاولة-تحريره-1084683937.html
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منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة
منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة
الأمم المتحدة: نحو 400 ألف حالة مرضية معدية و150 فريقا طبيا يعملون في غزة منذ 7 أكتوبر
أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في تقرير، اليوم الأربعاء، تسجيل الأمم المتحدة أكثر من 400 ألف حالة من الأمراض المعدية في غزة، وخاصة التهابات الجهاز التنفسي والإسهال.
وأوضح المكتب في تقريره: "منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول)، تم تسجيل أكثر من 400 ألف حالة من الأمراض المعدية في غزة، بينما عانى نحو 180 ألف شخص من التهابات الجهاز التنفسي العلوي، كما كان هناك أكثر من 136 ألف حالة إسهال، نصفها بين الأطفال دون سن الخامسة".
وأشار المكتب إلى أن 150 فريقًا طبيًا من شركاء الأمم المتحدة في المجال الإنساني يعملون في القطاع.
وصرّح رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أنه يشعر بالقلق إزاء التهديد المتزايد للأمراض المعدية في قطاع غزة.
واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر 2023، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.
وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة
، وفق السلطات الإسرائيلية.