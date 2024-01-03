https://sputnikarabic.ae/20240103/الجيش-الأمريكي-أنصار-الله-تطلق-صواريخ-باتجاه-البحر-الأحمر-وسفن-تبلغ-عن-هجوم-1084660504.html
الجيش الأمريكي: "أنصار الله" تطلق صواريخ باتجاه البحر الأحمر وسفن تبلغ عن هجوم
الجيش الأمريكي: "أنصار الله" تطلق صواريخ باتجاه البحر الأحمر وسفن تبلغ عن هجوم
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن "أنصار الله" في اليمن، أطلقوا أمس الثلاثاء، صاروخين مضادين للسفن باتجاه البحر الأحمر. 03.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-03T05:38+0000
2024-01-03T05:38+0000
2024-01-03T05:38+0000
العالم
رصد عسكري
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وقالت القيادة في بيان عبر صفحتها على موقع "إكس": "في 2 يناير/ كانون الثاني، في حوالي الساعة 9:30 مساءً (بتوقيت صنعاء)، أطلق الحوثيون المدعومون من إيران صاروخين باليستيين مضادين للسفن من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن باتجاه جنوب البحر الأحمر".وأضافت القيادة أن العديد من السفن التجارية في المنطقة أبلغت عن تأثير الصواريخ في المياه المحيطة على الرغم من عدم الإبلاغ عن أي ضرر.وأشارت: "وقد عرّضت هذه الأعمال غير القانونية حياة العشرات من البحارة الأبرياء للخطر، وتواصل تعطيل التدفق الحر للتجارة الدولية".وأكدت أن هذا هو الهجوم الرابع والعشرون ضد السفن التجارية في جنوب البحر الأحمر منذ 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن، تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، بحسب قولها.وأعلنت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر.وتضم القوة 10 دول هي: الولايات المتحدة وبريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, رصد عسكري
الجيش الأمريكي: "أنصار الله" تطلق صواريخ باتجاه البحر الأحمر وسفن تبلغ عن هجوم
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن "أنصار الله" في اليمن، أطلقوا أمس الثلاثاء، صاروخين مضادين للسفن باتجاه البحر الأحمر.
وقالت القيادة في بيان عبر صفحتها على موقع "إكس": "في 2 يناير/ كانون الثاني، في حوالي الساعة 9:30 مساءً (بتوقيت صنعاء)، أطلق الحوثيون المدعومون من إيران صاروخين باليستيين مضادين للسفن من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن باتجاه جنوب البحر الأحمر".
وأضافت القيادة أن العديد من السفن التجارية في المنطقة أبلغت عن تأثير الصواريخ في المياه المحيطة على الرغم من عدم الإبلاغ عن أي ضرر.
وأشارت: "وقد عرّضت هذه الأعمال غير القانونية حياة العشرات من البحارة الأبرياء للخطر، وتواصل تعطيل التدفق الحر للتجارة الدولية".
وأكدت أن هذا هو الهجوم الرابع والعشرون ضد السفن التجارية في جنوب البحر الأحمر منذ 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.
وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن، تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، بحسب قولها.
وأعلنت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات "أنصار الله
" في البحر الأحمر.
وتضم القوة 10 دول هي: الولايات المتحدة وبريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا.