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العدل الأمريكية: روبرت مينينديز يواجه اتهامات جديدة بالحصول على رشاوى لتقديم خدمات لقطر
العدل الأمريكية: روبرت مينينديز يواجه اتهامات جديدة بالحصول على رشاوى لتقديم خدمات لقطر
أعلنت وزارة العدل الأمريكية في لائحة اتهام جديدة، أن السيناتور الأمريكي، روبرت مينينديز يواجه اتهامات بتلقي رشاوى من قطر نظير تقديم خدمات لها. 03.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-03T00:07+0000
2024-01-03T00:07+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وجاء في لائحة الاتهام أن "مينينديز وزوجته نادين مينينديز انخرطا منذ عام 2018 وحتى عام 2023 في أعمال فساد مع ثلاثة رجال أعمال في نيوجيرسي... ووافق مينينديز ونادين مينينديز على الحصول على رشاوى بمئات الآلاف من الدولارات مقابل استخدام سلطة مينينديز ونفوذه كعضو في مجلس الشيوخ لحماية وإثراء رجال الأعمال الثالثة، وتقديم خدمات لصالح مصر وقطر".وبحسب لائحة الاتهام فإن مينينديز قبل رشاوى من رجل الأعمال في نيوجيرسي، فريد دعيبس، لمساعدته في الحصول على ملايين الدولارات من صندوق استثماري مرتبط بالحكومة القطرية.وأشارت لائحة الاتهام إلى أن الرشاوى التي حصل عليها مينينديز شملت نقودا وذهبا ومدفوعات رهن عقاري، وسيارة فاخرة وأشياء أخرى.وبعد صدور هذه الاتهامات أصبحت قطر ثاني دولة عربية يُتهم مينينديز بتقديم خدمات لها بعد مصر مقابل الرشاوى.وتنحى مينينديز في سبتمبر/أيلول العام الماضي عن رئاسة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بعد توجيه اتهامات له بنقل معلومات حكومية حساسة إلى القاهرة وتقديم خدمات أخرى للحكومة المصرية مقابل رشاوى، وهو ما نفاه السيناتور الأمريكي.
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الولايات المتحدة الأمريكية, قطر, أخبار قطر اليوم, مصر
الولايات المتحدة الأمريكية, قطر, أخبار قطر اليوم, مصر

العدل الأمريكية: روبرت مينينديز يواجه اتهامات جديدة بالحصول على رشاوى لتقديم خدمات لقطر

00:07 GMT 03.01.2024
© AFP 2023 / KENA BETANCURالسيناتور الأمريكي، روبرت مينينديز
السيناتور الأمريكي، روبرت مينينديز - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2024
© AFP 2023 / KENA BETANCUR
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أعلنت وزارة العدل الأمريكية في لائحة اتهام جديدة، أن السيناتور الأمريكي، روبرت مينينديز يواجه اتهامات بتلقي رشاوى من قطر نظير تقديم خدمات لها.
واشنطن - سبوتنيك. وجاء في لائحة الاتهام أن "مينينديز وزوجته نادين مينينديز انخرطا منذ عام 2018 وحتى عام 2023 في أعمال فساد مع ثلاثة رجال أعمال في نيوجيرسي... ووافق مينينديز ونادين مينينديز على الحصول على رشاوى بمئات الآلاف من الدولارات مقابل استخدام سلطة مينينديز ونفوذه كعضو في مجلس الشيوخ لحماية وإثراء رجال الأعمال الثالثة، وتقديم خدمات لصالح مصر وقطر".
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وبحسب لائحة الاتهام فإن مينينديز قبل رشاوى من رجل الأعمال في نيوجيرسي، فريد دعيبس، لمساعدته في الحصول على ملايين الدولارات من صندوق استثماري مرتبط بالحكومة القطرية.
وأشارت لائحة الاتهام إلى أن الرشاوى التي حصل عليها مينينديز شملت نقودا وذهبا ومدفوعات رهن عقاري، وسيارة فاخرة وأشياء أخرى.
وبعد صدور هذه الاتهامات أصبحت قطر ثاني دولة عربية يُتهم مينينديز بتقديم خدمات لها بعد مصر مقابل الرشاوى.
وتنحى مينينديز في سبتمبر/أيلول العام الماضي عن رئاسة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بعد توجيه اتهامات له بنقل معلومات حكومية حساسة إلى القاهرة وتقديم خدمات أخرى للحكومة المصرية مقابل رشاوى، وهو ما نفاه السيناتور الأمريكي.
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