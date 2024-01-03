https://sputnikarabic.ae/20240103/الهلال-الأحمر-الإيراني-يكشف-لـسبوتنيك-تفاصيل-جديدة-حول-انفجار-كرمان-فيديو-1084677458.html

الهلال الأحمر الإيراني يكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل جديدة حول انفجار كرمان... فيديو

الهلال الأحمر الإيراني يكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل جديدة حول انفجار كرمان... فيديو

كشف باباك محمودي رئيس منظمة الإغاثة والإنقاذ، التابعة للهلال الأحمر الإيراني، في حديث لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل جديدة بخصوص انفجاري كرمان. 03.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-03T15:27+0000

2024-01-03T15:27+0000

2024-01-03T15:27+0000

إيران

العالم

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وصرح محمودي لـ"سبوتنيك": "وقع الانفجار الأول عند الساعة 14:50 (14:20 بتوقيت موسكو)، ووقع الانفجار الثاني بعد 25 دقيقة، كان الانفجار الأول قويا جدا ووقع بالقرب من موقف السيارات، ولم يعرف بعد ما إذا كان انتحاريا أم سيارة مفخخة، وبحسب الأدلة المتوفرة فإن الانفجار الثاني نفذه شخص يرتدي سترة ناسفة وأدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا.وأضاف محمودي أنه "بالإضافة إلى منظمة الهلال الأحمر والإسعاف والأجهزة الأمنية، قدم المواطنون العاديون أيضًا المساعدة للأشخاص في موقع الانفجار، حيث ساعدوا في نقل الجرحى، لذلك لا يمكن تحديد العدد الدقيق للضحايا والجرحى، فالبيانات متناقضة".وأشار محمودي إلى أنه بحسب آخر البيانات، بلغ عدد الضحايا خلال الهجوم الإرهابي 103 أشخاص، وأصيب 188 شخصا. ويخططون لنقل المصابين بجروح خطيرة بالطائرة إلى طهران.وأشار رئيس هيئة الطوارئ إلى أن بعض المصابين في حالة خطرة، وتم نقلهم إلى عدد من المستشفيات لتلقي العلاج.كما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، "بوقوع انفجارين قرب الطريق المؤدي إلى مرقد قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني في محافظة كرمان جنوب شرقي إيران".وقالت هيئة الطوارئ الإيرانية إن التفجيرات التي تمت قرب ضريح قاسم سليماني في محافظة كرمان جنوب شرقي إيران، نجمت عن هجوم إرهابي.وتحيي إيران، اليوم الأربعاء، الذكرى الرابعة لرحيل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، والذي قتل على يد الجيش الأمريكي، وذلك إثر ضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي، في الثالث من يناير/ كانون الثاني عام 2020.وأدت العملية، التي قُتل فيها أيضا أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، التي تعهدت بالانتقام القوي.

https://sputnikarabic.ae/20240103/مقتل-80-شخصا-وإصابة-170-آخرين-جراء-انفجارات-بالقرب-من-ضريح-قاسم-سليماني-في-إيران-فيديو-1084671609.html

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