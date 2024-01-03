https://sputnikarabic.ae/20240103/مقتل-80-شخصا-وإصابة-170-آخرين-جراء-انفجارات-بالقرب-من-ضريح-قاسم-سليماني-في-إيران-فيديو-1084671609.html
مقتل 80 شخصا وإصابة 170 آخرين جراء انفجارات بالقرب من ضريح قاسم سليماني في إيران... فيديو
مقتل 80 شخصا وإصابة 170 آخرين جراء انفجارات بالقرب من ضريح قاسم سليماني في إيران... فيديو
أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الأربعاء، "بوقوع انفجارين قرب الطريق المؤدي إلى مرقد قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني في محافظة كرمان جنوب شرقي... 03.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-03T13:46+0000
2024-01-03T13:46+0000
2024-01-03T13:49+0000
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وقالت هيئة الطوارئ الإيرانية إن التفجيرات الإرهابية التي تمت قرب ضريح قاسم سليماني في محافظة كرمان جنوب شرقي إيران، أدت حتى الآن إلى مقتل 80 شخصا وجرح 170 آخرين"، مشيرةً إلى أن الانفجارين نجما عن هجوم إرهابي.من جهته، نقل التلفزيون الإيراني عن محافظ مدينة كرمان، قوله إن "الانفجارين في كرمان وقعا بفارق 10 دقائق ولا معلومات دقيقة عن أسباب الانفجارين"، مؤكدًا الإعلان عن التفاصيل لاحقاً.وتحيي إيران، اليوم الأربعاء، الذكرى الرابعة لرحيل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، والذي قتل على يد الجيش الأمريكي، وذلك إثر ضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي، في الثالث من يناير/ كانون الثاني عام 2020.وأدت العملية، التي قُتل فيها أيضا أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، التي تعهدت بالانتقام القوي.ورد الجيش الإيراني، بعد أيام قليلة من العملية، بإطلاق صواريخ على قاعدة "عين الأسد"، كبرى القواعد الأمريكية في العراق.كما تعرضت القوات الأمريكية في العراق، لسلسلة من الهجمات من قبل مجموعات عراقية موالية لإيران، كان آخرها، في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، عندما أطلقت صواريخ على المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، حيث توجد أكثر المواقع العسكرية تحصنا في العراق، إلى جانب احتوائها على مقر السفارة الأمريكية ومقرات منظمات ووكالات حكومية وأجنبية أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20240102/إيران-ترسل-مذکرة-ثانية-إلی-أمریكا-بشأن-ملف-اغتيال-قاسم-سليماني-1084640913.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, مقتل قاسم سليماني, الحرس الثوري الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, مقتل قاسم سليماني, الحرس الثوري الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم
مقتل 80 شخصا وإصابة 170 آخرين جراء انفجارات بالقرب من ضريح قاسم سليماني في إيران... فيديو
13:46 GMT 03.01.2024 (تم التحديث: 13:49 GMT 03.01.2024)
أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الأربعاء، "بوقوع انفجارين قرب الطريق المؤدي إلى مرقد قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني في محافظة كرمان جنوب شرقي إيران".
وقالت هيئة الطوارئ الإيرانية إن التفجيرات الإرهابية التي تمت قرب ضريح قاسم سليماني في محافظة كرمان جنوب شرقي إيران، أدت حتى الآن إلى مقتل 80 شخصا وجرح 170 آخرين"، مشيرةً إلى أن الانفجارين نجما عن هجوم إرهابي.
من جهته، نقل التلفزيون الإيراني عن محافظ مدينة كرمان، قوله إن "الانفجارين في كرمان وقعا بفارق 10 دقائق ولا معلومات دقيقة عن أسباب الانفجارين"، مؤكدًا الإعلان عن التفاصيل لاحقاً.
وتحيي إيران، اليوم الأربعاء، الذكرى الرابعة لرحيل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، والذي قتل على يد الجيش الأمريكي، وذلك إثر ضربة صاروخية
قرب مطار بغداد الدولي، في الثالث من يناير/ كانون الثاني عام 2020.
وأدت العملية، التي قُتل فيها أيضا أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، التي تعهدت بالانتقام القوي.
ورد الجيش الإيراني، بعد أيام قليلة من العملية، بإطلاق صواريخ على قاعدة "عين الأسد
"، كبرى القواعد الأمريكية في العراق.
كما تعرضت القوات الأمريكية في العراق، لسلسلة من الهجمات من قبل مجموعات عراقية موالية لإيران، كان آخرها، في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، عندما أطلقت صواريخ على المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، حيث توجد أكثر المواقع العسكرية تحصنا في العراق، إلى جانب احتوائها على مقر السفارة الأمريكية ومقرات منظمات ووكالات حكومية وأجنبية أخرى.