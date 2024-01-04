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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240104/إعلام-ترسانة-الجيش-الأوكراني-استنفدت-1084690305.html
إعلام: ترسانة الجيش الأوكراني استنفدت
إعلام: ترسانة الجيش الأوكراني استنفدت
ذكرت صحيفة غربية، اليوم الخميس، أن الجيش الأوكراني استنفد ترسانته العسكرية، وهو يستخدم في الوقت الحالي ما لديه فقط، ولا يجد دائما الأنسب لاستخدامه في ضرب... 04.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-04T08:02+0000
2024-01-04T08:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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ونشرت صحيفة "بايس" الإسبانية في مقال لها: "لقد استنفدت ترسانات الجيش الأوكراني، وهم يستخدمون ما لديهم، وليس دائمًا ما هو الأنسب لضرب الهدف".وكتبت الصحيفة نقلا عن ألكسندر: "ترساناتهم استنفدت، وإنهم يقاتلون بما لديهم، وليس دائما بما هو أكثر ملاءمة لإصابة الهدف".وعلى هذه الخلفية، تكتب وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدآ يشعران بالضجر من الأزمة الأوكرانية، وأن الدعم لفلاديمير زيلينسكي، آخذ في الضعف.وفقًا لشبكة "إن بي سي"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون مع سلطات كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك ما قد يتعين على أوكرانيا، الجمهورية السوفييتية السابقة، التخلي عنه للتوصل إلى اتفاق.
https://sputnikarabic.ae/20240104/سو-34-روسية-تدمر-مركز-مراقبة-أوكراني-بقنبلة-موجهة-1084688813.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

إعلام: ترسانة الجيش الأوكراني استنفدت

08:02 GMT 04.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyالجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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ذكرت صحيفة غربية، اليوم الخميس، أن الجيش الأوكراني استنفد ترسانته العسكرية، وهو يستخدم في الوقت الحالي ما لديه فقط، ولا يجد دائما الأنسب لاستخدامه في ضرب الأهداف.
ونشرت صحيفة "بايس" الإسبانية في مقال لها: "لقد استنفدت ترسانات الجيش الأوكراني، وهم يستخدمون ما لديهم، وليس دائمًا ما هو الأنسب لضرب الهدف".

ونقلت الصحيفة عن ضابط من اللواء الميكانيكي "السابع والأربعين" للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر، أن لواءه مثل الكثير من الألوية الأوكرانية تعاني النقص في الذخيرة.

وكتبت الصحيفة نقلا عن ألكسندر: "ترساناتهم استنفدت، وإنهم يقاتلون بما لديهم، وليس دائما بما هو أكثر ملاءمة لإصابة الهدف".
مقاتلة سو - 34 فى معرض ماكس 2015 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2024
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06:48 GMT

وفي 4 يونيو/ حزيران 2023، شنت القوات المسلحة الأوكرانية ما سمته بـ"الهجوم المضاد" في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، وشارك في المعركة ألوية دربها "الناتو" ومسلحة بمعدات أجنبية، لكنهم لم يتمكنوا حتى من التغلب على الدفاع التكتيكي للقوات الروسية، وتكبدوا خسائر فادحة.

وعلى هذه الخلفية، تكتب وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدآ يشعران بالضجر من الأزمة الأوكرانية، وأن الدعم لفلاديمير زيلينسكي، آخذ في الضعف.
وفقًا لشبكة "إن بي سي"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون مع سلطات كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك ما قد يتعين على أوكرانيا، الجمهورية السوفييتية السابقة، التخلي عنه للتوصل إلى اتفاق.
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