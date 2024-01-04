https://sputnikarabic.ae/20240104/اكتشاف-الدلائل-الأولى-للمغناطيس-المستحيل-ذي-القطب-الواحد-1084691358.html

اكتشاف الدلائل الأولى للمغناطيس "المستحيل" ذي القطب الواحد

اكتشاف الدلائل الأولى للمغناطيس "المستحيل" ذي القطب الواحد

يعد البحث عن أحادي القطب المغناطيسي (وهو جسيم ذو قطب مغناطيسي واحد، وليس قطبين) أحد أكثر المهام إثارة وربما أكثرها تحويلية في الفيزياء، وقد حقق العلماء حديثا... 04.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-04T08:51+0000

2024-01-04T08:51+0000

2024-01-04T08:57+0000

مجتمع

علوم

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لاحظ فريق دولي من الباحثين، بقيادة أكاديميين من جامعة كامبريدج في المملكة المتحدة، سلوكًا يشبه احتكار القطب في أنماط المجالات المغناطيسية أثناء مرورها عبر الهيماتيت، وهي مادة تشبه الصدأ، وذلك وفقا للدراسة التي نشرت في مجلة "ساينس تيك دايلي".يقول الفيزيائي، ميتي أتاتوري، من جامعة كامبريدج: "إذا كانت أحاديات القطب موجودة بالفعل، وتمكنا من عزلها، فسيكون الأمر مثل العثور على قطعة أحجية مفقودة يُفترض أنها مفقودة".للتغلب على ذلك، استخدم الفريق تقنية تسمى القياس المغناطيسي الكمي الماسي، حيث يتم استخدام إبرة ماسية وبعض حسابات دوران الإلكترون الذكية لقياس المجالات المغناطيسية دون التدخل فيها.إنها ليست رؤية لجسيم أحادي القطب المغناطيسي، ولكنها ملاحظة للأنماط التي يمكن توقعها في حالة وجود أحادي القطب. إنه أيضًا دليل على وجود صلة بين أنماط الدوران في المواد المضادة للمغناطيسية، ونقاط محددة من سلوك المجال المغناطيسي (يشار إليها بالشحنات هنا).من الصعب المبالغة في تقدير مدى أهمية اكتشاف أحادي القطب المغناطيسي للفيزياء. في البداية، سيساعدنا ذلك على تطوير نظرية موحدة ومتماثلة لكل ما هو موجود حولنا.وفي المستقبل، يمكن استخدام نتائج هذه الدراسة لتطوير تكنولوجيا حاسوبية أسرع مما لدينا اليوم، وأكثر صداقة للبيئة (من خلال استخدام أقل للطاقة)، بسبب الخصائص الخاصة للمواد المضادة للمغناطيسية.

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