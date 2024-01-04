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https://sputnikarabic.ae/20240104/الحشد-الشعبي-القصف-الأمريكي-اعتداء-على-سيادة-العراق-ومستعدون-لحماية-أرضنا-1084709411.html
"الحشد الشعبي": القصف الأمريكي اعتداء على سيادة العراق ومستعدون لحماية أرضنا
"الحشد الشعبي": القصف الأمريكي اعتداء على سيادة العراق ومستعدون لحماية أرضنا
أكدت هيئة الحشد الشعبي العراقي، اليوم الخميس، أن القصف الأمريكي بطائرة مسيرة استهدفت مقرًا لقوات الحشد الشعبي العراقي شرقي العاصمة بغداد، والذي أدى إلى مقتل... 04.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-04T16:59+0000
2024-01-04T16:59+0000
الحشد الشعبي
العراق
العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية
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وذكر الحشد الشعبي العراقي، في بيان: "مرة أخرى يتجدد العدوان على المقرات الأمنية الرسمية من قبل القوات الأميركية المعتدية باستهداف مقر تابع لهيئة الحشد الشعبي عبر طائرة مسيرة، اليوم الخميس".وأضاف أن "هذا العمل الإجرامي هو تعدٍ وتحدٍ واضح للسيادة العراقية والسلطات الأمنية المرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة، ونسف لكل القوانين والأعراف الدولية".وأدانت الرئاسة العراقية، اليوم الخميس، القصف الأمريكي الذي استهدف أحد المقار الأمنية في بغداد.وقالت الرئاسة العراقية، في بيان لها، إن "هذا العدوان يعد خرقًا وتجاوزًا على سيادة العراق وأمنه، وانتهاكًا صريحًا للعلاقات بين العراق والتحالف الدولي، ومخالفة للأطر والمسوغات التي وُجد من أجلها التحالف في تقديم المساعدة والمشورة للقوات الأمنية العراقية"، حسب وكالة الأنباء العراقية "واع".وحذر البيان من استمرار التصعيد في المنطقة، الذي من شأنه أن يقوض فرص السلام والاستقرار فيها، داعيًا إلى تغليب لغة الحوار والتفاهم وإيجاد السبل الكفيلة لإنهاء التوترات والأزمات بين جميع الأطراف.
https://sputnikarabic.ae/20240104/إعلام-قتلى-وجرحى-في-قصف-يعتقد-أنه-أمريكي-على-مواقع-للحشد-الشعبي-في-العراق-1084694336.html
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الحشد الشعبي, العراق, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
الحشد الشعبي, العراق, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية

"الحشد الشعبي": القصف الأمريكي اعتداء على سيادة العراق ومستعدون لحماية أرضنا

16:59 GMT 04.01.2024
© AP Photo / Hadi Mizbanالحشد الشعبي في العراق
الحشد الشعبي في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2024
© AP Photo / Hadi Mizban
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أكدت هيئة الحشد الشعبي العراقي، اليوم الخميس، أن القصف الأمريكي بطائرة مسيرة استهدفت مقرًا لقوات الحشد الشعبي العراقي شرقي العاصمة بغداد، والذي أدى إلى مقتل عنصرين بينهما قيادي، يُعد تعديًا وتحديًا واضحًا للسيادة العراقية.
وذكر الحشد الشعبي العراقي، في بيان: "مرة أخرى يتجدد العدوان على المقرات الأمنية الرسمية من قبل القوات الأميركية المعتدية باستهداف مقر تابع لهيئة الحشد الشعبي عبر طائرة مسيرة، اليوم الخميس".
وأضاف أن "هذا العمل الإجرامي هو تعدٍ وتحدٍ واضح للسيادة العراقية والسلطات الأمنية المرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة، ونسف لكل القوانين والأعراف الدولية".

وشدد: "هنا نؤكد جهوزية الحشد الشعبي لتنفيذ أي أمر من القائد العام للقوات المسلحة يحفظ سيادة العراق ووحدة أراضيه وسلامة أبنائه".

أنصار الحشد الشعبي يشعلون النار بمقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد، العراق 17 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2024
"الحشد الشعبي" العراقي يعلن مقتل أحد قادته بقصف أمريكي
10:04 GMT
وأدانت الرئاسة العراقية، اليوم الخميس، القصف الأمريكي الذي استهدف أحد المقار الأمنية في بغداد.
وقالت الرئاسة العراقية، في بيان لها، إن "هذا العدوان يعد خرقًا وتجاوزًا على سيادة العراق وأمنه، وانتهاكًا صريحًا للعلاقات بين العراق والتحالف الدولي، ومخالفة للأطر والمسوغات التي وُجد من أجلها التحالف في تقديم المساعدة والمشورة للقوات الأمنية العراقية"، حسب وكالة الأنباء العراقية "واع".
وحذر البيان من استمرار التصعيد في المنطقة، الذي من شأنه أن يقوض فرص السلام والاستقرار فيها، داعيًا إلى تغليب لغة الحوار والتفاهم وإيجاد السبل الكفيلة لإنهاء التوترات والأزمات بين جميع الأطراف.
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