https://sputnikarabic.ae/20240104/الدفاعات-الروسية-تسقط-10-صواريخ-أوكرانية-حاولت-استهداف-القرم-1084705188.html

الدفاعات الروسية تسقط 10 صواريخ أوكرانية حاولت استهداف القرم

الدفاعات الروسية تسقط 10 صواريخ أوكرانية حاولت استهداف القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي الروسية المناوبة أحبطت هجوما إرهابيا كانت كييف تحاول القيام به على أراضي روسيا، وتم إسقاط عشرة... 04.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-04T15:26+0000

2024-01-04T15:26+0000

2024-01-04T15:26+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

رصد عسكري

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وأوضحت الدفاع في بيانها: "في الرابع من يناير من هذا العام، في حوالي الساعة 17.20 بتوقيت موسكو، تم إيقاف محاولة نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام صواريخ موجهة بالطائرات على أشياء على أراضي روسيا".وأضافت الدفاع: "تم تدمير عشرة صواريخ أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم بواسطة أنظمة الدفاع الجوي أثناء الخدمة".وأعلنت الدفاع مستوى خطر إرهابي أصفر في سيفاستوبول وشبه جزيرة القرم، وهو ينطوي على تعزيز عمل وكالات إنفاذ القانون، وإجراء عمليات التفتيش في محطات القطار وفي الأماكن المزدحمة، ووضع المنظمات الطبية في حالة تأهب قصوى، وتعزيز حماية المرافق الاستراتيجية.في وقت سابق اليوم، أبلغ حاكم سيفاستوبول، ميخائيل رازفوزاييف، عن صد الهجوم الأوكراني على المدينة، ووفقا له، دمر الجيش العديد من الأهداف الجوية المختلفة، حيث أصابت الشظايا أحد المنازل، وفقا للبيانات الأولية ، وأصيب شخص واحد.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

https://sputnikarabic.ae/20240104/القوات-الروسية-توجه-ضربة-قاسية-للواء-الأوكراني-113-في-خاركوف-1084699082.html

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