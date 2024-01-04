https://sputnikarabic.ae/20240104/الدفاعات-الروسية-تسقط-10-صواريخ-أوكرانية-حاولت-استهداف-القرم-1084705188.html
الدفاعات الروسية تسقط 10 صواريخ أوكرانية حاولت استهداف القرم
الدفاعات الروسية تسقط 10 صواريخ أوكرانية حاولت استهداف القرم
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي الروسية المناوبة أحبطت هجوما إرهابيا كانت كييف تحاول القيام به على أراضي روسيا، وتم إسقاط عشرة... 04.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-04T15:26+0000
2024-01-04T15:26+0000
2024-01-04T15:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/1b/1075184835_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_aa084b37444a7e7d93f8c6c97dba2de5.jpg
وأوضحت الدفاع في بيانها: "في الرابع من يناير من هذا العام، في حوالي الساعة 17.20 بتوقيت موسكو، تم إيقاف محاولة نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام صواريخ موجهة بالطائرات على أشياء على أراضي روسيا".وأضافت الدفاع: "تم تدمير عشرة صواريخ أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم بواسطة أنظمة الدفاع الجوي أثناء الخدمة".وأعلنت الدفاع مستوى خطر إرهابي أصفر في سيفاستوبول وشبه جزيرة القرم، وهو ينطوي على تعزيز عمل وكالات إنفاذ القانون، وإجراء عمليات التفتيش في محطات القطار وفي الأماكن المزدحمة، ووضع المنظمات الطبية في حالة تأهب قصوى، وتعزيز حماية المرافق الاستراتيجية.في وقت سابق اليوم، أبلغ حاكم سيفاستوبول، ميخائيل رازفوزاييف، عن صد الهجوم الأوكراني على المدينة، ووفقا له، دمر الجيش العديد من الأهداف الجوية المختلفة، حيث أصابت الشظايا أحد المنازل، وفقا للبيانات الأولية ، وأصيب شخص واحد.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240104/القوات-الروسية-توجه-ضربة-قاسية-للواء-الأوكراني-113-في-خاركوف-1084699082.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/1b/1075184835_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_8a56a3c85f2eb186713221c6c88c7798.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, رصد عسكري
الدفاعات الروسية تسقط 10 صواريخ أوكرانية حاولت استهداف القرم
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي الروسية المناوبة أحبطت هجوما إرهابيا كانت كييف تحاول القيام به على أراضي روسيا، وتم إسقاط عشرة صواريخ فوق شبه جزيرة القرم.
وأوضحت الدفاع في بيانها: "في الرابع من يناير من هذا العام، في حوالي الساعة 17.20 بتوقيت موسكو، تم إيقاف محاولة نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام صواريخ موجهة بالطائرات على أشياء على أراضي روسيا".
وأضافت الدفاع: "تم تدمير عشرة صواريخ أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم بواسطة أنظمة الدفاع الجوي أثناء الخدمة".
وأشارت الدفاع إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية تقصف بانتظام المناطق الحدودية الروسية، وتشن ضربات بطائرات دون طيار وتنفذ أعمالا تخريبية، مؤكدة تصدي الجيش الروسي وإحباطه لهذه المحاولات بواسطة ضربات الدفاع الجوي.
وأعلنت الدفاع مستوى خطر إرهابي أصفر في سيفاستوبول وشبه جزيرة القرم، وهو ينطوي على تعزيز عمل وكالات إنفاذ القانون، وإجراء عمليات التفتيش في محطات القطار وفي الأماكن المزدحمة، ووضع المنظمات الطبية في حالة تأهب قصوى، وتعزيز حماية المرافق الاستراتيجية.
في وقت سابق اليوم، أبلغ حاكم سيفاستوبول، ميخائيل رازفوزاييف، عن صد الهجوم الأوكراني على المدينة، ووفقا له، دمر الجيش العديد من الأهداف الجوية المختلفة، حيث أصابت الشظايا أحد المنازل، وفقا للبيانات الأولية ، وأصيب شخص واحد.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.