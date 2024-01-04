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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240104/الدفاعات-الروسية-تسقط-10-صواريخ-أوكرانية-حاولت-استهداف-القرم-1084705188.html
الدفاعات الروسية تسقط 10 صواريخ أوكرانية حاولت استهداف القرم
الدفاعات الروسية تسقط 10 صواريخ أوكرانية حاولت استهداف القرم
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي الروسية المناوبة أحبطت هجوما إرهابيا كانت كييف تحاول القيام به على أراضي روسيا، وتم إسقاط عشرة... 04.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-04T15:26+0000
2024-01-04T15:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
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وأوضحت الدفاع في بيانها: "في الرابع من يناير من هذا العام، في حوالي الساعة 17.20 بتوقيت موسكو، تم إيقاف محاولة نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام صواريخ موجهة بالطائرات على أشياء على أراضي روسيا".وأضافت الدفاع: "تم تدمير عشرة صواريخ أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم بواسطة أنظمة الدفاع الجوي أثناء الخدمة".وأعلنت الدفاع مستوى خطر إرهابي أصفر في سيفاستوبول وشبه جزيرة القرم، وهو ينطوي على تعزيز عمل وكالات إنفاذ القانون، وإجراء عمليات التفتيش في محطات القطار وفي الأماكن المزدحمة، ووضع المنظمات الطبية في حالة تأهب قصوى، وتعزيز حماية المرافق الاستراتيجية.في وقت سابق اليوم، أبلغ حاكم سيفاستوبول، ميخائيل رازفوزاييف، عن صد الهجوم الأوكراني على المدينة، ووفقا له، دمر الجيش العديد من الأهداف الجوية المختلفة، حيث أصابت الشظايا أحد المنازل، وفقا للبيانات الأولية ، وأصيب شخص واحد.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240104/القوات-الروسية-توجه-ضربة-قاسية-للواء-الأوكراني-113-في-خاركوف-1084699082.html
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روسيا, العالم, رصد عسكري
روسيا, العالم, رصد عسكري

الدفاعات الروسية تسقط 10 صواريخ أوكرانية حاولت استهداف القرم

15:26 GMT 04.01.2024
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورنشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2024
© Sputnik . Viktor Tolochko
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي الروسية المناوبة أحبطت هجوما إرهابيا كانت كييف تحاول القيام به على أراضي روسيا، وتم إسقاط عشرة صواريخ فوق شبه جزيرة القرم.
وأوضحت الدفاع في بيانها: "في الرابع من يناير من هذا العام، في حوالي الساعة 17.20 بتوقيت موسكو، تم إيقاف محاولة نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام صواريخ موجهة بالطائرات على أشياء على أراضي روسيا".
وأضافت الدفاع: "تم تدمير عشرة صواريخ أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم بواسطة أنظمة الدفاع الجوي أثناء الخدمة".

وأشارت الدفاع إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية تقصف بانتظام المناطق الحدودية الروسية، وتشن ضربات بطائرات دون طيار وتنفذ أعمالا تخريبية، مؤكدة تصدي الجيش الروسي وإحباطه لهذه المحاولات بواسطة ضربات الدفاع الجوي.

وأعلنت الدفاع مستوى خطر إرهابي أصفر في سيفاستوبول وشبه جزيرة القرم، وهو ينطوي على تعزيز عمل وكالات إنفاذ القانون، وإجراء عمليات التفتيش في محطات القطار وفي الأماكن المزدحمة، ووضع المنظمات الطبية في حالة تأهب قصوى، وتعزيز حماية المرافق الاستراتيجية.
تدمير مستودع ذخيرة أوكراني بمسيرة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية توجه ضربة قاسية للواء الأوكراني 113 في خاركوف
12:28 GMT
في وقت سابق اليوم، أبلغ حاكم سيفاستوبول، ميخائيل رازفوزاييف، عن صد الهجوم الأوكراني على المدينة، ووفقا له، دمر الجيش العديد من الأهداف الجوية المختلفة، حيث أصابت الشظايا أحد المنازل، وفقا للبيانات الأولية ، وأصيب شخص واحد.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
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