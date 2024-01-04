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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240104/الدفاعات-الروسية-تعترض-10-صواريخ-أوكرانيا-فوق-بيلغورود---عاجل-1084714425.html
الدفاعات الروسية تعترض 10 صواريخ أوكرانية فوق بيلغورود
الدفاعات الروسية تعترض 10 صواريخ أوكرانية فوق بيلغورود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت 10 صواريخ أوكرانية من راجمات الصواريخ "أولخا" فوق مقاطعة بيلغورود الحدودية. 04.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-04T21:35+0000
2024-01-04T21:47+0000
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وقالت الدفاع الروسية في بيان إنه "في 4 يناير/كانون الثاني، حوالي الساعة 23:40 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف على أراضي روسيا الاتحادية".من جانبها، ذكرت سلطات المقاطعة أن شخصين ربما أصيبا نتيجة القصف الأوكراني على بيلغورود.وأوضحت السلطات أنه نتيجة انفجار قذيفة بالقرب من مبنى سكني، تحطمت نوافذ عدة شقق وتضررت أكثر من 30 سيارة.يذكر أنه في 30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، أن الجيش الأوكراني قصف وسط مدينة بيلغورود، ما أسفر عن سقوط 25 قتيلا بينهم 5 أطفال.وتتعرض مقاطعة بيلغورود للقصف بانتظام من قبل أوكرانيا منذ 24 شباط/ فبراير 2022، مع استمرار هجمات نظام كييف المتكررة وبشكل خاص على المناطق الحدودية شيبيكينو وغرايفورون.وترد عليها القوات الروسية بضربات تسفر يومياً عن مقتل العشرات من القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، مؤكدة السير بالعملية العسكرية الخاصة حتى تحقيق أهدافها كافة.
https://sputnikarabic.ae/20240103/إعلام-زيلينسكي-قد-يفقد-الدعم-الغربي-بسبب-هجومه-على-بيلغورود-1084667900.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الدفاعات الروسية تعترض 10 صواريخ أوكرانية فوق بيلغورود

21:35 GMT 04.01.2024 (تم التحديث: 21:47 GMT 04.01.2024)
© Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورراجمات صواريخ روسية تقصف مواقع القوات الأوكرانية
راجمات صواريخ روسية تقصف مواقع القوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2024
© Пресс-служба Минобороны РФ
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت 10 صواريخ أوكرانية من راجمات الصواريخ "أولخا" فوق مقاطعة بيلغورود الحدودية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان إنه "في 4 يناير/كانون الثاني، حوالي الساعة 23:40 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف على أراضي روسيا الاتحادية".
وأضافت أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 10 صواريخ فوق منطقة بيلغورود".
من جانبها، ذكرت سلطات المقاطعة أن شخصين ربما أصيبا نتيجة القصف الأوكراني على بيلغورود.
وأوضحت السلطات أنه نتيجة انفجار قذيفة بالقرب من مبنى سكني، تحطمت نوافذ عدة شقق وتضررت أكثر من 30 سيارة.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2024
إعلام: زيلينسكي قد يفقد الدعم الغربي بسبب هجومه على بيلغورود
أمس, 09:37 GMT
يذكر أنه في 30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، أن الجيش الأوكراني قصف وسط مدينة بيلغورود، ما أسفر عن سقوط 25 قتيلا بينهم 5 أطفال.
وتتعرض مقاطعة بيلغورود للقصف بانتظام من قبل أوكرانيا منذ 24 شباط/ فبراير 2022، مع استمرار هجمات نظام كييف المتكررة وبشكل خاص على المناطق الحدودية شيبيكينو وغرايفورون.
وترد عليها القوات الروسية بضربات تسفر يومياً عن مقتل العشرات من القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، مؤكدة السير بالعملية العسكرية الخاصة حتى تحقيق أهدافها كافة.
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