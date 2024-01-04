https://sputnikarabic.ae/20240104/خبير-العمليات-الإرهابية-ضد-إيران-لن-تزيدها-إلا-تصميما-على-دعم-محور-المقاومة-1084701759.html
خبير: العمليات الإرهابية ضد إيران لن تزيدها إلا تصميما على دعم محور المقاومة
خبير: العمليات الإرهابية ضد إيران لن تزيدها إلا تصميما على دعم محور المقاومة
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "حصاد الأسبوع" على أثير "راديو سبوتنيك"، أهم الملفات في الساحتين العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد: إيران تحمّل... 04.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-04T13:43+0000
2024-01-04T13:43+0000
2024-01-04T13:43+0000
راديو
حصاد الأسبوع
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خبير: العمليات الإرهابية ضد إيران لن تزيدها إلا تصميما على دعم محور المقاومة
خبير: العمليات الإرهابية ضد إيران لن تزيدها إلا تصميما على دعم محور المقاومة
إيران تحمّل إسرائيل وواشنطن مسؤولية انفجاري كرمان. ويقول الخبير في الشأن الإيراني، الدكتور حكم أمهز، في حديث لبرنامجنا:خبير: الولايات المتحدة تسعى إلى كسب رضى الصهاينةموظفون في حملة بايدن الانتخابية يحذرونه من خسارته للناخبين، ويطالبونه بتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة. ويقول السيد رفعت البدوي، رئيس لجنة العمل الوطني في لبنان، في حديث لبرنامجنا:خبير: على كييف أن ترفع الراية البيضاءكييف تعترف بعدم وجود خطة بديلة لديها في حالة نقص المساعدات العسكرية. ويقول مؤسس مركز بروجن للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية، الدكتور رضوان قاسم، في حديث لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي...
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2024
عماد الطفيلي
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عماد الطفيلي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg
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feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg
حصاد الأسبوع, аудио
خبير: العمليات الإرهابية ضد إيران لن تزيدها إلا تصميما على دعم محور المقاومة
عماد الطفيلي
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
محمد جمعة
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "حصاد الأسبوع" على أثير "راديو سبوتنيك"، أهم الملفات في الساحتين العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد: إيران تحمّل إسرائيل وواشنطن مسؤولية انفجاري كرمان، موظفون في حملة بايدن الانتخابية يطالبونه بتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة، كييف تعترف بعدم وجود خطة بديلة لديها في حالة نقص المساعدات العسكرية.
إيران تحمّل إسرائيل وواشنطن مسؤولية انفجاري كرمان. ويقول الخبير في الشأن الإيراني، الدكتور حكم أمهز، في حديث لبرنامجنا:
هذا الهجوم الإرهابي في كرمان يأتي في إطار الاستهداف المستمر للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهذه ليست العملية الإرهابية الأولى، وإنما شهدت إيران عمليات إرهابية سابقًا، لوقوف إيران إلى جانب الشعب الفلسطيني أولاً، ولمواجهتها الجماعات التكفيرية الإرهابية في سوريا، والاجتياح الداعشي في العراق، ومثل هذه العمليات لن تؤدي إلا إلى مزيد من الوقوف إلى جانب محور المقاومة في المنطقة.
خبير: الولايات المتحدة تسعى إلى كسب رضى الصهاينة
موظفون في حملة بايدن الانتخابية يحذرونه من خسارته للناخبين، ويطالبونه بتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة. ويقول السيد رفعت البدوي، رئيس لجنة العمل الوطني في لبنان، في حديث لبرنامجنا:
في الفترة الحالية لا يمكن التعويل على تغيير نمط التفكير الأمريكي تجاه العدو الإسرائيلي، لأن الولايات المتحدة وضعت إسرائيل في المنطقة كحاملة طائرات متقدمة، وخط دفاع أول، بالإضافة إلى أنها حاليا في فترة انتخابية حرجة، فكلا الطرفين الجمهوري والديمقراطي يسعيان إلى كسب رضى الصهاينة سواء في أمريكا أو إسرائيل.
خبير: على كييف أن ترفع الراية البيضاء
كييف تعترف بعدم وجود خطة بديلة لديها في حالة نقص المساعدات العسكرية. ويقول مؤسس مركز بروجن للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية، الدكتور رضوان قاسم، في حديث لبرنامجنا:
في الحقيقة، إذا كان هنالك واقعية ومنطق في هذا الموضوع، على كييف أن ترفع الراية البيضاء، لأنه أصبح من الواضح فشلها في موضوع الهجوم المضاد الذي بني عليه الكثير من الآمال والأحلام، لذا بدأت العديد من الدول التي كانت تدعم أوكرانيا بالتراجع والنظر بريبة إلى مستقبل أوكرانيا.
التفاصيل في الملف الصوتي...