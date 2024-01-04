https://sputnikarabic.ae/20240104/خبير-العمليات-الإرهابية-ضد-إيران-لن-تزيدها-إلا-تصميما-على-دعم-محور-المقاومة-1084701759.html

خبير: العمليات الإرهابية ضد إيران لن تزيدها إلا تصميما على دعم محور المقاومة

خبير: العمليات الإرهابية ضد إيران لن تزيدها إلا تصميما على دعم محور المقاومة

نناقش في هذه الحلقة من برنامج "حصاد الأسبوع" على أثير "راديو سبوتنيك"، أهم الملفات في الساحتين العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد: إيران تحمّل... 04.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-04T13:43+0000

2024-01-04T13:43+0000

2024-01-04T13:43+0000

راديو

حصاد الأسبوع

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خبير: العمليات الإرهابية ضد إيران لن تزيدها إلا تصميما على دعم محور المقاومة خبير: العمليات الإرهابية ضد إيران لن تزيدها إلا تصميما على دعم محور المقاومة

إيران تحمّل إسرائيل وواشنطن مسؤولية انفجاري كرمان. ويقول الخبير في الشأن الإيراني، الدكتور حكم أمهز، في حديث لبرنامجنا:خبير: الولايات المتحدة تسعى إلى كسب رضى الصهاينةموظفون في حملة بايدن الانتخابية يحذرونه من خسارته للناخبين، ويطالبونه بتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة. ويقول السيد رفعت البدوي، رئيس لجنة العمل الوطني في لبنان، في حديث لبرنامجنا:خبير: على كييف أن ترفع الراية البيضاءكييف تعترف بعدم وجود خطة بديلة لديها في حالة نقص المساعدات العسكرية. ويقول مؤسس مركز بروجن للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية، الدكتور رضوان قاسم، في حديث لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي...

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2024

عماد الطفيلي https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg

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عماد الطفيلي https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg

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