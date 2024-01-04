https://sputnikarabic.ae/20240104/مذيعة-إسرائيلية-تظهر-في-بث-تلفزيوني-مسلحة-بمسدس-على-خصرها-صور-1084694574.html

مذيعة إسرائيلية تظهر في بث تلفزيوني بمسدس على خصرها... صور

مذيعة إسرائيلية تظهر في بث تلفزيوني بمسدس على خصرها... صور

أثارت المذيعة الإسرائيلية، ليتال شيمش، جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ظهرت خلال تقديم برنامج تلفزيوني وقد وضعت على خصرها مسدسا. 04.01.2024, سبوتنيك عربي

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وحظيت الصورة بنسبة كبيرة من المشاركة والتفاعل، بعدما أعادت المذيعة في القناة الإسرائيلية 14 نشرها على صفحتها في منصة "إكس" معلقة عليها بقولها: "لا تعبث مع المرأة اليهودية".يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تنشر فيها شيمش صورا من النوع نفسه، فقد نشرت في 28 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، صورة ظهرت فيها وهي تطلق النار من مسدس فيما بدا أنه حلبة تدريب، قائلة بتعليق بالعبرية: "سلحوا أنفسكم".وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، صرّح وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أن بلاده تعتزم توزيع آلاف البنادق الهجومية على فرق الاستجابة الأولية التطوعية في المجتمعات الحدودية و"البلدات اليهودية - العربية المختلطة".وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

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