https://sputnikarabic.ae/20231010/وزير-الأمن-القومي-الإسرائيلي-بن-غفير-يعلن-تسليح-الإسرائيليين-في-المدن-المختلطة-1081859696.html

وزير الأمن القومي الإسرائيلي يعلن عن تسليح الإسرائيليين في "المدن المختلطة"

وزير الأمن القومي الإسرائيلي يعلن عن تسليح الإسرائيليين في "المدن المختلطة"

صرّح وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أن بلاده ستبدأ، اليوم الثلاثاء، بتوزيع آلاف البنادق الهجومية على فرق الاستجابة الأولية التطوعية في المجتمعات... 10.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-10T12:19+0000

2023-10-10T12:19+0000

2023-10-10T12:19+0000

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التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

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وتابع بن غفير، في بيان له باللغة العبرية، عبر موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، أنه "سيتم توزيع 4000 بندقية إسرائيلية الصنع في الجولة الأولى، على أن يتبعها ما لا يقل عن 6000 بندقية أخرى"، بحسب قوله.وأضاف بن غفير أنه "سيتم تزويد المتطوعين في نهاية المطاف بالخوذات والسترات الواقية من الرصاص".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية". وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميًا في حالة حرب.

https://sputnikarabic.ae/20231009/وزير-الأمن-القومي-الإسرائيلي-بن-غفير-يوجه-بعملية-طارئة-بعد-طوفان-الأقصى-1081817580.html

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, الأخبار, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل