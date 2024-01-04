https://sputnikarabic.ae/20240104/مراسل-سبوتنيك-إصابات-مؤكدة-في-صفوف-القوات-الأمريكية-بعد-هجوم-على-قاعدة-العمر-شرقي-سوريا-1084715103.html
مراسل "سبوتنيك": إصابات مؤكدة في صفوف القوات الأمريكية بعد هجوم على قاعدة "العمر" شرقي سوريا
مراسل "سبوتنيك": إصابات مؤكدة في صفوف القوات الأمريكية بعد هجوم على قاعدة "العمر" شرقي سوريا
أكد مراسل "سبوتنيك" في شرق سوريا، صباح اليوم الجمعة، أن هناك إصابات مؤكدة في صفوف جنود الجيش الأمريكي بعد هجوم المسيرات على قاعدة "العمر" شرقي سوريا. وقعت... 04.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-04T23:03+0000
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وأوضح المراسل أن المسيرات أصابت مباشرة مساكن الجنود في القاعدة، المعروفة بـ"القرية الخضراء"، وأشار إلى رصد مروحيات أقلعت من ساحة القاعدة وتوجهت شمالاً لنقل المصابين إلى قواعد أخرى ومشافي ميدانية تابعة للجيش الأمريكي. وتم التنقل بهم لتلقي العلاج، مع احتمال وجود قتلى.وأكد المراسل أن هذه الإجراءات تتم عادة عند وجود إصابات أو حالات تستدعي نقلها إلى القواعد الأمريكية في محافظة الحسكة شمالاً أو حتى إلى مشافي شمال العراق. ورصدت طائرات مسيرة ومروحيات من "التحالف الأمريكي" في الأجواء بين مناطق السيطرة السورية والأمريكية شمال نهر الفرات.كما نشرت قوات برية في منطقة الشحيل وذيبان المحيطة بالقاعدة في ريف دير الزور الشرقي بعد الهجوم الجوي الذي تعرضت له القاعدة. الهجوم الذي نفذته طائرات مسيرة من قبل "المقاومة الإسلامية في العراق" استهدف حقل العمر النفطي الذي يحتضن قوات أمريكية ويعتبر أكبر قاعدة أمريكية في سوريا، مما أسفر عن وقوع إصابات.
https://sputnikarabic.ae/20231203/طائرات-مسيرة-تدك-قاعدة-الجيش-الأمريكي-في-حقل-نفط-العمر-شرقي-سوريا--عاجل-1083718477.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, العراق, حصري
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, العراق, حصري
مراسل "سبوتنيك": إصابات مؤكدة في صفوف القوات الأمريكية بعد هجوم على قاعدة "العمر" شرقي سوريا
23:03 GMT 04.01.2024 (تم التحديث: 23:04 GMT 04.01.2024)
حصري
أكد مراسل "سبوتنيك" في شرق سوريا، صباح اليوم الجمعة، أن هناك إصابات مؤكدة في صفوف جنود الجيش الأمريكي بعد هجوم المسيرات على قاعدة "العمر" شرقي سوريا. وقعت الإصابات في حقل النفط الواقع شرقي دير الزور، وتم نقل المصابين عبر الطائرات المروحية.
وأوضح المراسل أن المسيرات أصابت مباشرة مساكن الجنود في القاعدة، المعروفة بـ"القرية الخضراء"، وأشار إلى رصد مروحيات أقلعت من ساحة القاعدة وتوجهت شمالاً لنقل المصابين إلى قواعد أخرى ومشافي ميدانية تابعة للجيش الأمريكي. وتم التنقل بهم لتلقي العلاج، مع احتمال وجود قتلى.
وأكد المراسل أن هذه الإجراءات تتم عادة عند وجود إصابات أو حالات تستدعي نقلها إلى القواعد الأمريكية في محافظة الحسكة
شمالاً أو حتى إلى مشافي شمال العراق. ورصدت طائرات مسيرة ومروحيات من "التحالف الأمريكي" في الأجواء بين مناطق السيطرة السورية والأمريكية شمال نهر الفرات.
كما نشرت قوات برية في منطقة الشحيل وذيبان المحيطة بالقاعدة في ريف دير الزور الشرقي بعد الهجوم الجوي الذي تعرضت له القاعدة. الهجوم الذي نفذته طائرات مسيرة من قبل "المقاومة الإسلامية في العراق
" استهدف حقل العمر النفطي الذي يحتضن قوات أمريكية ويعتبر أكبر قاعدة أمريكية في سوريا، مما أسفر عن وقوع إصابات.