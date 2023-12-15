https://sputnikarabic.ae/20231215/المقاومة-الإسلامية-في-العراق-تتبنى-استهداف-قاعدتي-الشدادي-وعين-الأسد-الأمريكيتين-1084125310.html
المقاومة الإسلامية في العراق تتبنى استهداف قاعدتي الشدادي وعين الأسد الأمريكيتين
المقاومة الإسلامية في العراق تتبنى استهداف قاعدتي الشدادي وعين الأسد الأمريكيتين
أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الجمعة، مسؤوليتها عن استهداف القاعدتين الأمريكيتين: الشدادي جنوبي مدينة الحسكة السورية، وعين الأسد غرب العراق. 15.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-15T00:33+0000
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ونقلت قناة "الميادين" عن المقاومة الإسلامية في العراق بيانا قالت فيه إن استهداف القاعدتين الأمريكيتين يأتي في إطار "ردها على العدوان المستمر على قطاع غزة".وكشف البيان عن أن استهداف القاعدتين تم بواسطة الطيران المُسيّر، حيث أسفر عن وقوع إصابات مباشرة في القاعدتينوفي وقت سابق، أعلنت القوات المسلحة العراقية، أمس الخميس، أنها "تمكنت من تحديد هوية فاعلي الهجمات على السفارة الأمريكية، الأسبوع الماضي"، مؤكدة أنهم على صلة ببعض الأجهزة الأمنية.وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، يحيى رسول، في بيان له، إن "الاعتداء الذي وقع يوم 7 ديسمبر/ كانون الأول 2023، والذي استهدف سفارة الولايات المتحدة الأمريكية ومقر جهاز الأمن الوطني وبعض المباني الحكومية، هو اعتداء على أمن العراق وسيادته".وأضاف رسول: "لا يمكن السكوت أو التغاضي عن مثل هذه الاعتداءات، لما تمثله من تهديد جدي لأمن البلاد واستقرارها، وما تسببه من ضرر بسمعة العراق وكرامته، وتشكيك في مصداقيته كدولة ذات سيادة قادرة على الإيفاء بالتزاماتها الدولية وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين فيها، ولا سيما البعثات الدبلوماسية".يذكر أن مقر السفارة الأمريكية الواقع داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد، كان قد تعرض يوم الجمعة الماضي إلى قصف بصواريخ عدة.
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https://sputnikarabic.ae/20231111/الرئيس-العراقي-نطالب-المجتمع-الدولي-بإدانة-الانتهاكات-الخطيرة-واستهداف-المؤسسات-المدنية-في-غزة-1083046877.html
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, الأخبار
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, الأخبار
المقاومة الإسلامية في العراق تتبنى استهداف قاعدتي الشدادي وعين الأسد الأمريكيتين
أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الجمعة، مسؤوليتها عن استهداف القاعدتين الأمريكيتين: الشدادي جنوبي مدينة الحسكة السورية، وعين الأسد غرب العراق.
ونقلت قناة
"الميادين" عن المقاومة الإسلامية في العراق بيانا قالت فيه إن استهداف القاعدتين الأمريكيتين يأتي في إطار "ردها على العدوان المستمر على قطاع غزة".
وكشف البيان عن أن استهداف القاعدتين تم بواسطة الطيران المُسيّر، حيث أسفر عن وقوع إصابات مباشرة في القاعدتين
وفي وقت سابق، أعلنت القوات المسلحة العراقية، أمس الخميس، أنها "تمكنت من تحديد هوية فاعلي الهجمات على السفارة الأمريكية، الأسبوع الماضي"، مؤكدة أنهم على صلة ببعض الأجهزة الأمنية.
وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، يحيى رسول، في بيان له
، إن "الاعتداء الذي وقع يوم 7 ديسمبر/ كانون الأول 2023، والذي استهدف سفارة الولايات المتحدة الأمريكية ومقر جهاز الأمن الوطني وبعض المباني الحكومية، هو اعتداء على أمن العراق وسيادته".
وأضاف رسول: "لا يمكن السكوت أو التغاضي عن مثل هذه الاعتداءات، لما تمثله من تهديد جدي لأمن البلاد واستقرارها، وما تسببه من ضرر بسمعة العراق وكرامته، وتشكيك في مصداقيته كدولة ذات سيادة قادرة على الإيفاء بالتزاماتها الدولية وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين فيها، ولا سيما البعثات الدبلوماسية".
يذكر أن مقر السفارة الأمريكية
الواقع داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد، كان قد تعرض يوم الجمعة الماضي إلى قصف بصواريخ عدة.