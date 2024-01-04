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https://sputnikarabic.ae/20240104/11-قتيلا-ومصابا-في-مواجهات-بين-الجيش-وأنصار-الله-في-محافظة-تعز-1084710729.html
11 قتيلا ومصابا في مواجهات بين الجيش و"أنصار الله" في محافظة تعز
11 قتيلا ومصابا في مواجهات بين الجيش و"أنصار الله" في محافظة تعز
أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بحدوث مواجهات بين الجيش اليمني وجماعة "أنصار الله"، في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، أدت لمقتل وإصابة 11... 04.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-04T17:39+0000
2024-01-04T17:39+0000
أنصار الله
العالم العربي
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وأوضح المصدر العسكري بأن مواجهات دارت بين اللواء 170 دفاع جوي في الجيش اليمني، ومهاجمين من "أنصار الله" في قطاع المناقيف والدفاع الجوي شمال غربي تعز، مضيفًا أن اشتباكات أخرى اندلعت بين الجيش اليمني و"أنصار الله" في منطقة الكدحة غرب مدينة تعز.وأشار المصدر إلى أن المواجهات والاشتباكات، التي استخدمت خلالها مختلف الأسلحة، أسفرت عن مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين في صفوف الجيش، فيما سقط ثلاثة قتلى و4 جرحى في صفوف "أنصار الله".وتأتي المواجهات بعد أيام من إصابة 3 جنود، إثر اشتباكات بين الجيش ومقاتلي "أنصار الله" في جبهة كلابة الأربعين شمال شرقي مدينة تعز، سبقها بساعات مقتل جندي بعملية قنص في جبهة التشريفات شرق المدينة.ويوم الثلاثاء الماضي، أكد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، "حساسية الفترة الحالية في اليمن"، حاثًا الأطراف كافة على "الحفاظ على بيئة مواتية لاستمرار الحوار البناء".وأعلن الوفد الحكومي اليمني، في وقت سابق، "تأجيل جولة مفاوضات بشأن الأسرى والمختطفين كانت مقررة في الأردن، إلى أجل غير مسمى".وقال المتحدث الرسمي باسم الوفد الحكومي اليمني، ماجد فضائل، لوكالة أنباء "العالم العربي"، إن "فريق جماعة الحوثي المفاوض رفض إجراء المفاوضات فيما يخص تبادل إطلاق سراح الأسرى".وأضاف أن "فريق الحوثي لم يقدم سببًا واضحًا لرفض المشاورات التي كان مزمعًا انعقادها في الأردن، خلال الأسبوع الجاري"، مشيرًا إلى أن "رفض الحوثي إجراء المشاورات حسب الجدول المحدد مسبقا يرجع إلى أن الجماعة ربطت بين مشاورات الملف الإنساني الخاص بالأسرى وملف مشاورات السلام العامة ومشاورات الملف السياسي، والتي تُجرى بين الحكومة والجماعة بوساطة سعودية عمانية".
https://sputnikarabic.ae/20240104/إعلام-الحوثيون-يصدرون-بيانا-ردا-على-واشنطن-و11-دولة-بشأن-عملياتها-في-البحر-الأحمر-1084708245.html
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أنصار الله, العالم العربي
أنصار الله, العالم العربي

11 قتيلا ومصابا في مواجهات بين الجيش و"أنصار الله" في محافظة تعز

17:39 GMT 04.01.2024
© AP Photo / Hani Mohammedمقاتلون تابعون لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن
مقاتلون تابعون لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2024
© AP Photo / Hani Mohammed
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أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بحدوث مواجهات بين الجيش اليمني وجماعة "أنصار الله"، في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، أدت لمقتل وإصابة 11 عنصرًا من كلا الطرفين.
وأوضح المصدر العسكري بأن مواجهات دارت بين اللواء 170 دفاع جوي في الجيش اليمني، ومهاجمين من "أنصار الله" في قطاع المناقيف والدفاع الجوي شمال غربي تعز، مضيفًا أن اشتباكات أخرى اندلعت بين الجيش اليمني و"أنصار الله" في منطقة الكدحة غرب مدينة تعز.
وأشار المصدر إلى أن المواجهات والاشتباكات، التي استخدمت خلالها مختلف الأسلحة، أسفرت عن مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين في صفوف الجيش، فيما سقط ثلاثة قتلى و4 جرحى في صفوف "أنصار الله".
وتأتي المواجهات بعد أيام من إصابة 3 جنود، إثر اشتباكات بين الجيش ومقاتلي "أنصار الله" في جبهة كلابة الأربعين شمال شرقي مدينة تعز، سبقها بساعات مقتل جندي بعملية قنص في جبهة التشريفات شرق المدينة.
جنود تابعون لجماعة أنصار الله الحوثيون في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2024
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16:28 GMT
ويوم الثلاثاء الماضي، أكد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، "حساسية الفترة الحالية في اليمن"، حاثًا الأطراف كافة على "الحفاظ على بيئة مواتية لاستمرار الحوار البناء".
وأعلن الوفد الحكومي اليمني، في وقت سابق، "تأجيل جولة مفاوضات بشأن الأسرى والمختطفين كانت مقررة في الأردن، إلى أجل غير مسمى".
وقال المتحدث الرسمي باسم الوفد الحكومي اليمني، ماجد فضائل، لوكالة أنباء "العالم العربي"، إن "فريق جماعة الحوثي المفاوض رفض إجراء المفاوضات فيما يخص تبادل إطلاق سراح الأسرى".
وأضاف أن "فريق الحوثي لم يقدم سببًا واضحًا لرفض المشاورات التي كان مزمعًا انعقادها في الأردن، خلال الأسبوع الجاري"، مشيرًا إلى أن "رفض الحوثي إجراء المشاورات حسب الجدول المحدد مسبقا يرجع إلى أن الجماعة ربطت بين مشاورات الملف الإنساني الخاص بالأسرى وملف مشاورات السلام العامة ومشاورات الملف السياسي، والتي تُجرى بين الحكومة والجماعة بوساطة سعودية عمانية".
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