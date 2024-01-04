https://sputnikarabic.ae/20240104/إعلام-الحوثيون-يصدرون-بيانا-ردا-على-واشنطن-و11-دولة-بشأن-عملياتها-في-البحر-الأحمر-1084708245.html

إعلام: الحوثيون يصدرون بيانا ردا على واشنطن و11 دولة بشأن عملياتها في البحر الأحمر

إعلام: الحوثيون يصدرون بيانا ردا على واشنطن و11 دولة بشأن عملياتها في البحر الأحمر

بثت وكالة الأنباء اليمنية، اليوم الخميس، بيانا صادرا عن جماعة "أنصار الله"، تندد فيه ببيان مشترك للولايات المتحدة الأمريكية و11 دولة أخرى بشأن العمليات... 04.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-04T16:28+0000

2024-01-04T16:28+0000

2024-01-04T16:28+0000

أنصار الله

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

العالم العربي

العدوان الإسرائيلي على غزة

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وقال المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" في صنعاء، ضيف الله الشامي، إنه يدين ما صدر من بيان عن تحالف الـ 12 دولة بزعامة الولايات المتحدة، بشأن منع مرور السفن الإسرائيلية والسفن المتجهة لإسرائيل عبر البحرين الأحمر والعربي.وأشار الشامي إلى أن هذا التحالف يأتي "لحماية السفن الإسرائيلية وليس كما تدعيه واشنطن والدول الغربية لحماية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب"، مؤكدا أن "الملاحة في البحر الأحمر آمنة، وأنه لا يتم استهداف أي سفن باستثناء السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى الموانئ في الأراضي المحتلة".وقال بيان الولايات المتحدة أمس: "هجمات الحوثيين المستمرة في البحر الأحمر غير قانونية وغير مقبولة وتؤدي إلى زعزعة الاستقرار بشكل كبير، ولا يوجد أي مبرر قانوني لتعمد استهداف السفن المدنية والسفن البحرية".وطالب البيان المشترك أنصار الله "الكف الفوري عن هذه الهجمات غير القانونية والإفراج عن السفن المحتجزة بأطقمها بشكل غير قانوني"، محملا إياها "مسؤولية العواقب إذا استمروا في تهديد الأرواح والاقتصاد العالمي والتدفق الحر للتجارة في الممرات المائية الحيوية في المنطقة".

https://sputnikarabic.ae/20240104/زعيم-أنصار-الله-يتوعد-بألا-يبقى-الهجوم-الأمريكي-على-عناصر-الحركة-في-البحر-الأحمر-دون-رد-1084707828.html

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