https://sputnikarabic.ae/20240105/إثيويبا-تعلن-دخول-مشروع-سد-النهضة-مرحلته-النهائية-1084723276.html
إثيوبيا تعلن دخول مشروع "سد النهضة" مرحلته النهائية
إثيوبيا تعلن دخول مشروع "سد النهضة" مرحلته النهائية
أعلنت اللجنة التنفيذية للمجلس الوطني الإثيوبي لمشروع "سد النهضة"، عن دخول مشروع السد مرحلته النهائية. 05.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-05T10:32+0000
2024-01-05T10:32+0000
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وحسب هيئة البث الإثيوبية "فانا"، جاء ذلك خلال اجتماع دوري عقدته اللجنة التنفيذية لسد النهضة في أديس أبابا، أمس الخميس.وأضاف مكونن أنه جرى عقد 4 جولات من المحادثات الثلاثية التي ضمت إثيوبيا ومصر والسودان في الأشهر الماضية، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا العالقة.وأوضح أن "موقف إثيوبيا الثابت هو إجراء المفاوضات على أساس المبادئ والتوصل إلى اتفاق"، لافتا إلى أن البلاد ستعزز جهودها من أجل التكامل الإقليمي والتنمية المتبادلة.وكانت مصر، قد أعلنت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، انتهاء مسار التفاوض مع إثيوبيا، حول سد "النهضة" دون نتيجة، مؤكدة الاحتفاظ بحقها للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حال تعرضه للضرر.يشار إلى أن عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث إلى زيادة التوتر السياسي بينها، وإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.وبدأت إثيوبيا في تشييد سد "النهضة" على نهر النيل الأزرق، عام 2011، بهدف توليد الكهرباء.وتخشى مصر أن يلحق السد ضررًا بحصتها من المياه، والتي تحصل على أغلبها من النيل الأزرق، فيما تتزايد مخاوف السودان من تضرر منشآته المائية، وتناقص حصته من المياه.
https://sputnikarabic.ae/20231220/خبير-مصر-طلبت-تدخل-روسيا-لحل-أزمة-سد-النهضة-1084307821.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إثيوبيا, أخبار سد النهضة الإثيوبي, خلافات سد النهضة, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار إثيوبيا, أخبار سد النهضة الإثيوبي, خلافات سد النهضة, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إثيوبيا تعلن دخول مشروع "سد النهضة" مرحلته النهائية
10:32 GMT 05.01.2024 (تم التحديث: 10:34 GMT 05.01.2024)
أعلنت اللجنة التنفيذية للمجلس الوطني الإثيوبي لمشروع "سد النهضة"، عن دخول مشروع السد مرحلته النهائية.
وحسب هيئة
البث الإثيوبية "فانا"، جاء ذلك خلال اجتماع دوري عقدته اللجنة التنفيذية لسد النهضة في أديس أبابا، أمس الخميس.
ونقلت الهيئة عن وزير الخارجية، دمقي مكونن، قوله إن "الإثيوبيين نقلوا السد إلى مرحلته النهائية"، مشيرا إلى أن بناء السد وصل حاليا إلى 94.6 في المئة.
وأضاف مكونن أنه جرى عقد 4 جولات من المحادثات الثلاثية التي ضمت إثيوبيا ومصر والسودان في الأشهر الماضية، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا العالقة.
وأوضح أن "موقف إثيوبيا الثابت هو إجراء المفاوضات على أساس المبادئ والتوصل إلى اتفاق"، لافتا إلى أن البلاد ستعزز جهودها من أجل التكامل الإقليمي والتنمية المتبادلة.
20 ديسمبر 2023, 14:22 GMT
وكانت مصر، قد أعلنت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، انتهاء مسار التفاوض مع إثيوبيا
، حول سد "النهضة" دون نتيجة، مؤكدة الاحتفاظ بحقها للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حال تعرضه للضرر.
يشار إلى أن عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث إلى زيادة التوتر السياسي بينها، وإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.
وبدأت إثيوبيا في تشييد سد "النهضة" على نهر النيل الأزرق، عام 2011، بهدف توليد الكهرباء.
وتخشى مصر
أن يلحق السد ضررًا بحصتها من المياه، والتي تحصل على أغلبها من النيل الأزرق، فيما تتزايد مخاوف السودان من تضرر منشآته المائية، وتناقص حصته من المياه.