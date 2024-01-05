https://sputnikarabic.ae/20240105/إيران-تعلن-القبض-على-بعض-العملاء-المرتبطين-بتفجيرات-كرمان-1084731518.html
إيران تعلن القبض على بعض العملاء المرتبطين بتفجيري كرمان
إيران تعلن القبض على بعض العملاء المرتبطين بتفجيري كرمان
قال وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، اليوم الجمعة، إنه تم اعتقال بعض العملاء المرتبطين بهجمات كرمان الإرهابية، التي وقعت يوم الأربعاء الماضي، وخلّفت ما لا... 05.01.2024, سبوتنيك عربي
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وأشار وحيدي إلى أن تفاصيل الاعتقالات ستقدمها أجهزة المخابرات، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".ولفت وزير الداخلية الإيراني إلى أنه تم القبض على عدد من المشتبه بهم في هذا الصدد، مؤكدًا أنه سيتم الكشف عن جميع العناصر المتورطة في الجريمة الإرهابية والقبض عليها.وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول)، أمس الخميس، مسؤوليته عن تفجيري محافظة كرمان اللذين وقعا، أمس الأربعاء، قرب مرقد قائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني، وأسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص.وحسب وكالة "إيسنا" الإيرانية، قال "داعش" في بيان، إن شخصين أقدما على عملية انتحارية قرب مرقد قاسم سليماني في محافظة كرمان.وبحسب البيان، فقد فجر الشخصان حزاميهما الناسفين وسط حشد كبير، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، في وقت سابق، عن مصدر مطلع، قوله إنه "من خلال فحص الأدلة والقرائن، بما في ذلك لقطات كاميرات المراقبة، يمكن القول بشكل مؤكد إن الانفجار الأول كان عملاً انتحاريًا"، مشيرًا إلى أن رجلاً تمزق إلى أشلاء نتيجة الانفجار ويجري التحقيق في هويته.وقالت هيئة الطوارئ الإيرانية إن التفجيرين اللذين حدثا قرب ضريح قاسم سليماني في محافظة كرمان جنوب شرقي إيران، نجما عن هجوم إرهابي.وأحيَت إيران، يوم الأربعاء الماضي، الذكرى الرابعة لرحيل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، والذي قُتل على يد الجيش الأمريكي، وذلك إثر ضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي، في الثالث من يناير/ كانون الثاني عام 2020.
https://sputnikarabic.ae/20240104/مجلس-الأمن-الدولي-يدين-بشدة-تفجيري-كرمان-في-إيران--1084709038.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران تعلن القبض على بعض العملاء المرتبطين بتفجيري كرمان
قال وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، اليوم الجمعة، إنه تم اعتقال بعض العملاء المرتبطين بهجمات كرمان الإرهابية، التي وقعت يوم الأربعاء الماضي، وخلّفت ما لا يقل عن 89 قتيلاً وعشرات الجرحى.
وأشار وحيدي إلى أن تفاصيل الاعتقالات ستقدمها أجهزة المخابرات، وفقا لوكالة
الأنباء الإيرانية "إرنا".
ولفت وزير الداخلية الإيراني إلى أنه تم القبض على عدد من المشتبه بهم في هذا الصدد، مؤكدًا أنه سيتم الكشف عن جميع العناصر المتورطة في الجريمة الإرهابية والقبض عليها.
وأضاف أن "أجهزة الاستخبارات الإيرانية تتعامل بقوة وسرعة مع التهديدات التي تشكلها التيارات الإرهابية، التي ترعاها الأنظمة الراعية للإرهاب".
وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول)، أمس الخميس، مسؤوليته عن تفجيري محافظة كرمان اللذين وقعا، أمس الأربعاء، قرب مرقد قائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني، وأسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص.
وحسب وكالة
"إيسنا" الإيرانية، قال "داعش" في بيان، إن شخصين أقدما على عملية انتحارية قرب مرقد قاسم سليماني في محافظة كرمان.
وبحسب البيان، فقد فجر الشخصان حزاميهما الناسفين وسط حشد كبير، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
ونقلت وكالة
الأنباء الإيرانية "إرنا"، في وقت سابق، عن مصدر مطلع، قوله إنه "من خلال فحص الأدلة والقرائن، بما في ذلك لقطات كاميرات المراقبة، يمكن القول بشكل مؤكد إن الانفجار الأول كان عملاً انتحاريًا"، مشيرًا إلى أن رجلاً تمزق إلى أشلاء نتيجة الانفجار ويجري التحقيق في هويته.
وقالت هيئة الطوارئ الإيرانية إن التفجيرين اللذين حدثا قرب ضريح قاسم سليماني في محافظة كرمان جنوب شرقي إيران، نجما عن هجوم إرهابي.
وأحيَت إيران، يوم الأربعاء الماضي، الذكرى الرابعة لرحيل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، والذي قُتل على يد الجيش الأمريكي، وذلك إثر ضربة صاروخية
قرب مطار بغداد الدولي، في الثالث من يناير/ كانون الثاني عام 2020.