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اختطاف سفينة شحن هندية قبالة سواحل الصومال والهند ترسل سفينة حربية لإنقاذها
اختطاف سفينة شحن هندية قبالة سواحل الصومال والهند ترسل سفينة حربية لإنقاذها
أعلن مسؤولون عسكريون هنديون، اليوم الجمعة، تحرك سفينة حربية تابعة للبحرية الهندية، لتحرير سفينة مختطفة تحمل العلم الليبيري بالقرب من ساحل الصومال. 05.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-05T07:03+0000
2024-01-05T07:03+0000
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ونقلت وكالة أنباء آسيا الدولية "ANI"، عن المسؤولين قولهم إن "سفينة حربية تابعة للبحرية الهندية، ستنطلق من ميناء تشيناي لتحرير سفينة "ليلا نوفورلك" المختطفة".وأوضح المسؤولون أن طاقما هنديا مكونا من 15 فردا يوجد على متن السفينة المختطفة.وأكد المسؤولون أن البحرية الهندية تراقب عن كثب السفينة المختطفة، لافتة إلى أنها أجرت اتصالاً مع طاقم السفينة.وكانت البحرية البريطانية، قد أعلنت أمس الخميس، تلقيها معلومات تفيد باستيلاء مسلحين على متن سفينة تجارية قبالة السواحل الصومالية.وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في بيان، إنها تلقت تقريرا عن صعود 5 إلى 6 أشخاص مسلحين غير مصرح لهم على متن سفينة تجارية أثناء إبحارها قبالة سواحل الصومال.وأضافت أن "الحادثة وقعت على مسافة 460 ميلاً بحرياً شرق مدينة إيل الصومالية".ودعت الهيئة جميع السفن التجارية المارة في المنطقة اتخاذ الحيطة والحذر أثناء عبورها، وإبلاغ الهيئة بأي نشاط مشبوه تتعرض له.كما نقلت وسائل إعلام محلية عن شركة الأمن البحري البريطانية "أمبري" قولها إن "السفينة التي تعرضت للحادثة ترفع علم ليبيريا".وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفنًا تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.وأعلنت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر.وتضم القوة 10 دول هي: الولايات المتحدة، وبريطانيا، والبحرين، وكندا، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، وسيشيل، وإسبانيا.
https://sputnikarabic.ae/20240104/مندوب-روسيا-الدائم-لدى-مجلس-الأمن-الدولي-ما-يحدث-في-البحر-الأحمر-هو-انعكاس-للعنف-الجاري-في-قطاع-غزة-1084686577.html
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أخبار الهند اليوم, الصومال, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار الهند اليوم, الصومال, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

اختطاف سفينة شحن هندية قبالة سواحل الصومال والهند ترسل سفينة حربية لإنقاذها

07:03 GMT 05.01.2024
© AP Photo / Eranga Jayawardenaالبحرية الهندية
البحرية الهندية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2024
© AP Photo / Eranga Jayawardena
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أعلن مسؤولون عسكريون هنديون، اليوم الجمعة، تحرك سفينة حربية تابعة للبحرية الهندية، لتحرير سفينة مختطفة تحمل العلم الليبيري بالقرب من ساحل الصومال.
ونقلت وكالة أنباء آسيا الدولية "ANI"، عن المسؤولين قولهم إن "سفينة حربية تابعة للبحرية الهندية، ستنطلق من ميناء تشيناي لتحرير سفينة "ليلا نوفورلك" المختطفة".
وأوضح المسؤولون أن طاقما هنديا مكونا من 15 فردا يوجد على متن السفينة المختطفة.
وأكد المسؤولون أن البحرية الهندية تراقب عن كثب السفينة المختطفة، لافتة إلى أنها أجرت اتصالاً مع طاقم السفينة.
وكانت البحرية البريطانية، قد أعلنت أمس الخميس، تلقيها معلومات تفيد باستيلاء مسلحين على متن سفينة تجارية قبالة السواحل الصومالية.
وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في بيان، إنها تلقت تقريرا عن صعود 5 إلى 6 أشخاص مسلحين غير مصرح لهم على متن سفينة تجارية أثناء إبحارها قبالة سواحل الصومال.
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2024
مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن: ما يحدث في البحر الأحمر هو انعكاس للعنف الجاري في قطاع غزة
أمس, 00:24 GMT
وأضافت أن "الحادثة وقعت على مسافة 460 ميلاً بحرياً شرق مدينة إيل الصومالية".
ودعت الهيئة جميع السفن التجارية المارة في المنطقة اتخاذ الحيطة والحذر أثناء عبورها، وإبلاغ الهيئة بأي نشاط مشبوه تتعرض له.
كما نقلت وسائل إعلام محلية عن شركة الأمن البحري البريطانية "أمبري" قولها إن "السفينة التي تعرضت للحادثة ترفع علم ليبيريا".
وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفنًا تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وأعلنت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر.
وتضم القوة 10 دول هي: الولايات المتحدة، وبريطانيا، والبحرين، وكندا، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، وسيشيل، وإسبانيا.
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