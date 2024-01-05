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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240105/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-5-مسيرات-أوكرانية-فوق-البحر-الأسود-1084739240.html
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 5 مسيرات أوكرانية فوق البحر الأسود
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 5 مسيرات أوكرانية فوق البحر الأسود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 5 مسيرات أوكرانية فوق البحر الأسود. 05.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-05T19:51+0000
2024-01-05T19:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "حوالي الساعة 20:00 بتوقيت موسكو، تم إيقاف محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام 5 طائرات دون طيار على أهداف في روسيا".وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت صاروخًا أوكرانيًا مضادًا للسفن من طراز "نبتون" فوق الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود.وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "في 5 يناير (كانون الثاني)، في حوالي الساعة 12:30 بتوقيت موسكو، تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام صاروخ نبتون المضاد للسفن ضد أهداف على أراضٍ روسية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240105/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-صاروخ-نبتون-أوكرانيا-في-البحر-الأسود-1084724440.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية تعلن إسقاط 5 مسيرات أوكرانية فوق البحر الأسود

19:51 GMT 05.01.2024
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورنشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2024
© Sputnik . Viktor Tolochko
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 5 مسيرات أوكرانية فوق البحر الأسود.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "حوالي الساعة 20:00 بتوقيت موسكو، تم إيقاف محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام 5 طائرات دون طيار على أهداف في روسيا".

وتابع البيان: "تم إسقاط جميع الطائرات دون طيار الأوكرانية من قبل أنظمة الدفاع الجوي المناوبة فوق الجزء الغربي من البحر الأسود".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت صاروخًا أوكرانيًا مضادًا للسفن من طراز "نبتون" فوق الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود.
صاروخ الدفاع الجوي من طراز سي سبارو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاعات الجوية الروسية تدمر صاروخا أوكرانيا من طراز "نبتون" فوق البحر الأسود
11:41 GMT
وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "في 5 يناير (كانون الثاني)، في حوالي الساعة 12:30 بتوقيت موسكو، تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام صاروخ نبتون المضاد للسفن ضد أهداف على أراضٍ روسية".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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