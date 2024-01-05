https://sputnikarabic.ae/20240105/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-5-مسيرات-أوكرانية-فوق-البحر-الأسود-1084739240.html
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 5 مسيرات أوكرانية فوق البحر الأسود
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 5 مسيرات أوكرانية فوق البحر الأسود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 5 مسيرات أوكرانية فوق البحر الأسود. 05.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-05T19:51+0000
2024-01-05T19:51+0000
2024-01-05T19:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "حوالي الساعة 20:00 بتوقيت موسكو، تم إيقاف محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام 5 طائرات دون طيار على أهداف في روسيا".وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت صاروخًا أوكرانيًا مضادًا للسفن من طراز "نبتون" فوق الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود.وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "في 5 يناير (كانون الثاني)، في حوالي الساعة 12:30 بتوقيت موسكو، تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام صاروخ نبتون المضاد للسفن ضد أهداف على أراضٍ روسية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240105/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-صاروخ-نبتون-أوكرانيا-في-البحر-الأسود-1084724440.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 5 مسيرات أوكرانية فوق البحر الأسود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 5 مسيرات أوكرانية فوق البحر الأسود.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "حوالي الساعة 20:00 بتوقيت موسكو، تم إيقاف محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام 5 طائرات دون طيار على أهداف في روسيا".
وتابع البيان: "تم إسقاط جميع الطائرات دون طيار الأوكرانية من قبل أنظمة الدفاع الجوي المناوبة فوق الجزء الغربي من البحر الأسود".
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت صاروخًا أوكرانيًا مضادًا للسفن من طراز "نبتون" فوق الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود.
وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "في 5 يناير (كانون الثاني)، في حوالي الساعة 12:30 بتوقيت موسكو، تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام صاروخ نبتون المضاد للسفن ضد أهداف على أراضٍ روسية".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.