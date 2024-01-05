https://sputnikarabic.ae/20240105/الرئيس-العراقي-الاستهداف-والتصعيد-الأخير-في-العراق-ولبنان-وإيران-يضع-المنطقة-بوضع-خطير-1084737829.html

الرئيس العراقي: الاستهداف والتصعيد الأخير في العراق ولبنان وإيران يضع المنطقة بوضع خطير

الرئيس العراقي: الاستهداف والتصعيد الأخير في العراق ولبنان وإيران يضع المنطقة بوضع خطير

حذر الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، اليوم الجمعة، من أن ‏‎"‎الاستهداف والتصعيد الأخير في العراق ‏ولبنان وإيران يضع المنطقة في وضع خطير، ويقوض الأمن في... 05.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-05T18:51+0000

2024-01-05T18:51+0000

2024-01-05T18:52+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

لبنان

إيران

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/11/1069141794_0:0:2733:1538_1920x0_80_0_0_d64f2007c977a354622fa70a631b34dd.jpg

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ممثل الرئيس العراقي، كامل الدليمي، في المحفل الرسمي لجمهورية العراق، بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاد قادة النصر.وقال رشيد في كلمته: "ينبغي التأكيد على أن المنطقة تعيش حاليًا ظرفًا يدعو إلى المزيد من القلق على الأمن والاستقرار".وتابع: "ندين بشدة كل العمليات التي تسببت بهذا التصعيد خلال اليومين الماضيين، والتي طالت الضاحية الجنوبية في لبنان، ثم طالت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأخيرًا الاعتداء الذي استهدف مقرًا للحشد الشعبي في بغداد".وشدد الرئيس العراقي أن هذا التصعيد "يدفع بالمنطقة إلى وضع خطير، ويمكن لتداعياته أن تقوض الأمن فيها".وأكد أن "موقف العراق ثابت في دعم القضية الفلسطينية، وإدانة العداون الصهيوني"، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حفظ أمن أبناء الشعب الفلسطيني واستقرار المنطقة والسلام فيها.ويوم أمس الخميس، قُتل عنصران في الحشد الشعبي العراقي وأصيب 6 آخرون بجروح، إثر قصف بطائرة مسيرة استهدف أحد مقار الحشد شرقي العاصمة العراقية بغداد.وأصدرت قيادة عمليات حزام بغداد التابعة لـ"الحشد الشعبي" في العراق، بيانًا أكدت فيه مقتل أبو تقوى السعيدي، نائب قائد عمليات حزام بغداد في قصف أمريكي.ووقع انفجار قوي يوم الثلاثاء الماضي، هز الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت في لبنان، ناتج عن مسيرة إسرائيلية في منطقة المشرفية، أدى إلى مقتل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، صالح العاروري.فيما أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول)، أمس الخميس، مسؤوليته عن تفجيرين وقعا في محافظة كرمان الإيرانية.

https://sputnikarabic.ae/20240104/إعلام-إيراني-تنظيم-داعش-الإرهابي-يعلن-مسؤوليته-عن-تفجيري-كرمان-1084710284.html

العراق

لبنان

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, أخبار العراق اليوم, لبنان, إيران, العالم العربي