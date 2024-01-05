https://sputnikarabic.ae/20240105/العدد-في-زيادة-إعلام-الاعتراف-بـ-12500-جندي-إسرائيلي-كـمعاقين-بسبب-الحرب-على-غزة-1084722349.html

"العدد في زيادة"... إعلام: الاعتراف بـ 12500 جندي إسرائيلي كـ"معاقين" بسبب الحرب على غزة

"العدد في زيادة"... إعلام: الاعتراف بـ 12500 جندي إسرائيلي كـ"معاقين" بسبب الحرب على غزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن وزارة الدفاع ستعترف بـ 12500 جندي إسرائيلي كمعاقين جراء إصابتهم في الحرب الدائرة على قطاع غزة. 05.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-05T09:42+0000

2024-01-05T09:42+0000

2024-01-05T09:42+0000

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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أنه يتوقع ارتفاع عدد المعوقين في الجيش الإسرائيلي إلى ما يزيد عن 20 ألف جندي، رغم أن العدد الحالي هو 12.500 جندي فقط، لكنه قابل للزيادة.وأوضحت الصحيفة أن هناك من يقول إن الصورة تبدو قاتمة داخل الجيش والأعداد والأرقام متفاوتة، حيث توقعت الصحيفة أن العدد قابل للزيادة المطردة، بنسبة 20 %، خاصة مع استمرار الحرب التي وصلت إلى يومها الواحد والتسعين، وهي الحرب التي بدأت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.وأشارت إلى أن بعض المستشفيات تتحدث عن الحاجة الفورية للتعامل مع المصابين ذهنيا وعقليا جراء الحرب الدائرة على غزة، حيث تم تجنيد العديد من الموظفين داخل المستشفيات للرد على استفسارات الجنود في ساحات القتال، فضلا عن المطالبة بتوفير ميزانية خاصة لضحايا ما بعد الحرب أو ما بعد الصدمة.وفي سياق متصل، قال رام عيمناخ، المستشار المالي السابق لرئيس الأركان الإسرائيلي، أمس الخميس، إن على بلاده مضاعفة ميزانية وزارة الدفاع بـ 60 مليار شيكل سنويًا.وأجرت هيئة البث الإسرائيلية مقابلة مع رام عميناخ، أوضح من خلالها أن من يطّلع على البيانات العسكرية يدرك أن إسرائيل في حاجة إلى نحو 60 مليار شيكل (الشيكل = 0.27 دولار)، بشكل سنوي.وشدد المسؤول الإسرائيلي السابق على أنه من أجل حماية إسرائيل، بشكل حقيقي، فإنه على حكومة بنيامين نتنياهو مضاعفة ميزانية وزارة الدفاع، في الوقت الحالي.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع نحو 22 ألف قتيل وأكثر من 54 ألف مصاب.

https://sputnikarabic.ae/20240105/إعلام-خلافات-بين-نتنياهو-وغالانت-بسبب-منع-الأخير-من-لقاء-رئيسي-الشاباك-والموساد-1084718583.html

https://sputnikarabic.ae/20240105/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-أنوي-إجراء-تحقيق-مهني-في-إخفاقات-7-أكتوبر-لتحسين-أداء-الجيش-1084721420.html

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