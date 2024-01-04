https://sputnikarabic.ae/20240104/رئيس-المخابرات-العسكرية-الإسرائيلية-المعلومات-التي-نحصل-عليها-تستهدف-أعداءنا-من-غزة-إلى-إيران-1084697780.html

رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية: المعلومات التي نحصل عليها تستهدف أعداءنا من غزة إلى إيران

رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية: المعلومات التي نحصل عليها تستهدف أعداءنا من غزة إلى إيران

قال الجنرال أهارون خاليفا، رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، اليوم الخميس، إن عملياتنا تعتمد على معلومات استخباراتية تؤدي إلى استهداف واسع لأعدائنا... 04.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-04T12:02+0000

2024-01-04T12:02+0000

2024-01-04T12:02+0000

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ونقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن الجنرال خاليفا، أن عمليات الجيش الإسرائيلي تستند إلى معلومات استخباراتية وهي المعلومات التي تؤدي بدورها إلى استهداف واسع لأعداء بلاده من قطاع غزة حتى إيران.يأتي ذلك بعد أن أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" اغتيال صالح العاروري واثنين من قادتها العسكريين لـ"كتائب القسام"، في انفجار في الضاحية الجنوبية في بيروت، عاصمة لبنان، مساء الثلاثاء.ونشرت "كتائب القسام" صور قادتها عزام الأقرع "أبو عمار"، وسمير فندي "أبو عامر"، اللذين قُتلا برفقة القيادي البارز في الحركة صالح العاروري، في انفجار بيروت.ومن جانبه، أكد "حزب الله" اللبناني أن اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري، في ضربة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت، "لن يمر أبدا من دون رد وعقاب"، واصفًا ما حصل بأنه "اعتداء خطير على لبنان".وتشهد الحدود بين إسرائيل ولبنان توترًا مستمرًا، فضلاً عن مواجهات شبه يومية بين القوات الإسرائيلية و"حزب الله" اللبناني، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع نحو 22 ألف قتيل وأكثر من 54 ألف مصاب

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