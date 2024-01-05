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https://sputnikarabic.ae/20240105/راموس-يشتبك-لفظيا-مع-مشجع-على-الهواء-بعد-خسارة-فريقه-فيديو-1084720872.html
راموس يشتبك لفظيا مع مشجع على الهواء بعد خسارة فريقه... فيديو
راموس يشتبك لفظيا مع مشجع على الهواء بعد خسارة فريقه... فيديو
انفجر سرخيو راموس، مدافع فريق إشبيلية الإسباني المخضرم، غضبا خلال مقابلة تلفزيونية وهاجم مشجعا بعد الخسارة في ملعبه 2-0 أمام أتليتيك بلباو في الدوري الإسباني... 05.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-05T08:52+0000
2024-01-05T08:52+0000
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وأثناء إجراء راموس مقابلة تلفزيونية في الملعب بعد المباراة، وجّه إليه أحد المشجعين انتقادات.راموس قاطع المقابلة التي كانت تتم على الهواء ليصرخ في وجه المشجع قائلا: "احترم الجماهير والنادي والشعار، عليك أن تصمت".وأنهى قائد ريال مدريد السابق المقابلة قائلا: "يجب أن نحتمل كل شيء، هذا هو الحال ونتفهم إحباط المشجعين".يشار إلى أن الخسارة أوقفت رصيد إشبيلية عند 16 نقطة في المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط.
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نادي الفيديو, أخبار كرة القدم, الدوري الإسباني, ترتيب الدوري الإسباني, إشبيلية, رياضة
نادي الفيديو, أخبار كرة القدم, الدوري الإسباني, ترتيب الدوري الإسباني, إشبيلية, رياضة

راموس يشتبك لفظيا مع مشجع على الهواء بعد خسارة فريقه... فيديو

08:52 GMT 05.01.2024
© AP Photo / Joan Monfortسيرخيو راموس
سيرخيو راموس - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2024
© AP Photo / Joan Monfort
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انفجر سرخيو راموس، مدافع فريق إشبيلية الإسباني المخضرم، غضبا خلال مقابلة تلفزيونية وهاجم مشجعا بعد الخسارة في ملعبه 2-0 أمام أتليتيك بلباو في الدوري الإسباني لكرة القدم، مساء أمس الخميس.
وأثناء إجراء راموس مقابلة تلفزيونية في الملعب بعد المباراة، وجّه إليه أحد المشجعين انتقادات.
راموس قاطع المقابلة التي كانت تتم على الهواء ليصرخ في وجه المشجع قائلا: "احترم الجماهير والنادي والشعار، عليك أن تصمت".
وأنهى قائد ريال مدريد السابق المقابلة قائلا: "يجب أن نحتمل كل شيء، هذا هو الحال ونتفهم إحباط المشجعين".
يشار إلى أن الخسارة أوقفت رصيد إشبيلية عند 16 نقطة في المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط.
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